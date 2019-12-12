批蔡英文強推綠電拖垮全民20年　韓競辦：四口家庭電費每年多5萬

▲韓國瑜競選總部總發言人王淺秋。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

韓國瑜競選辦公室今12日召開記者會，痛批蔡英文政府為強推綠電完全藐視公投，使台灣每四口家庭一年多花五萬元，連付二十年，將多花百萬元，呼籲能源政策應回歸專業，並非一廂情願政策買票，憂心蔡英文的能源政策將拖累全民二十年。

韓國瑜競辦總發言人王淺秋痛批，蔡英文政府為強推綠電而完全藐視公投，使台灣4口之家1年得多花5萬元，將拖累年輕人20年，20年就得多花上百萬元。發言人鄭照新表示，台灣在氣候變遷績效排名，四年內年年倒退，一直排名吊車尾。台灣政府對氣候變遷意識薄弱，減碳目標不僅相較國際已很寬鬆，卻被預見難以達成。近年排放量趨勢增加，今年台灣排名倒數第三，明年排名恐會更難看。

國政顧問醫療長照組召集人王明鉅指出民進黨政府能源政策有三大錯誤：包括一、背棄公投而廢除核電；二、大量超貴再生能源，用全世界最貴價格買最大量離岸風電；三、五成電氣來源不穩，依靠國外進口的燃料。

王明鉅表示，廢核、離岸風電、太陽能分別要付出2兆、1.5兆、1.5兆預算，總共要耗資5兆，相當於平均四口之家每年要付5萬元，且長達20年。然而，我國近年薪資趨近零成長，目前全國GDP在亞洲四小龍是吊車尾，人民實在沒有能力為了替蔡英文盲目推崇的綠能政策負擔。

韓國瑜國政顧問團副總召杜紫軍則痛批，人民期待的就是有電可用且不會隨時中斷、電價穩定合理不會暴漲，然而，蔡政府卻以外國離岸風電的3倍價格購電，且「一口價20年不改」，造成未來20年，每年每家庭恐要多付5萬元。

杜紫軍表示，蔡英文的2025非核家園能源政策，屆時將造成GDP減少1.3%，失業增加8萬人，經濟成長遲緩，他強調，韓國瑜已針對能源政策提出三項承諾，包括一、逐年減少燃煤發電，二、遵照公投「以核養綠」，三、2035年乾淨能源占比五成，如此才能降低排放，顧及全民健康。

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