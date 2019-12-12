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「10%服務費妳出」相親哥討錢：餐廳妳挑的　她真的給了…結局療癒炸

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▲約會（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲相親男超摳門！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

不少男女相親，期盼能找到牽手一生的伴侶，豈料根本超雷！一名女作家笑稱，某次跟異性吃美式餐廳，結帳時，發現對方把10%服務費都算在她頭上。而她也展現高EQ，確實多付了「一筆錢」，秒讓對方臉綠，吃下敗仗。

暢銷作家螺螄拜恩在臉書《螺螄拜恩的實話實說》分享奇葩的相親經驗，自嘲「我每相親一次就會減掉五年陽壽，且至少得休息兩個禮拜才能恢復元氣！」某日，同事兼損友熱心幫介紹一位單身男子，雙方趁午休吃個飯，反正一言不合就散，「我覺得OK，便約在公司附近某家美式餐廳。」

請繼續往下閱讀...

餐廳見面後，彼此話家常一切都正常，怎料聊得頗有fu時，對方拿著叉子，宛如獵豹般的敏捷動作，伸長著手「叉我盤裡的薯條吃！」原PO愣了半晌，質問「你怎麼在吃我的薯條？」同時心中邊臭罵「吃我的薯條比吃我的豆腐更可惡！」

只見「吃相難看」的薯條哥不斷嚼著食物，含糊回應「妳吃不完吧？我幫妳吃啊～」原PO臉色一垮，不客氣回應「那些是我留著待會吃的，而且你吃之前應該先問一下吧？」自以為風趣幽默的薯條哥，下一句根本提油救火，嚷嚷著「哎呀！妳已經不瘦了，我是在幫妳欸！」

隨著氣氛越來越僵，原PO只想趕緊結帳走人，但精采好戲才要上演，薯條哥厚著臉皮要發票，「刷卡後我再給他錢，這些都無所謂，發票能中一千萬也算他有本事」，她一邊掏錢，一邊看著餐點明細，發現薯條男索討的金額超出原本數目，一問原因後，她的理智線秒斷裂。

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▲約會（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲薯條哥吃下敗仗！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

「我不知道這家店要付10%服務費，餐廳是妳決定的，何況妳薪水比我高，多出一點很正常吧？」薯條哥露出一副理所當然的嘴臉。不過，一山還有一山高，原PO也不是省油的燈，她展現高EQ反擊，「我想了想，把原本數目的金額遞給他，然後慢條斯理在錢包裡掏啊掏地，掏出一元硬幣」，接著輕放在薯條哥的掌心裡，露出一抹淺淺微笑表示「多一元是預先給你的白包啦～」下秒以光速腳程逃離現場。

高潮迭起的趣聞，掀起網友狂刷讚，「哇靠，吃我薯條真的不行，有夠值得生氣」、「偷吃薯條不能忍！」、「又是妖魔鬼怪」、「到底妳朋友去哪裡認識這些人的」、「每次看完螺大的相親文，都感覺台灣男人沒一個正常的」、「好津津有味，這系列磅礡到可以列入台灣鄉野傳奇！」、「這傢伙是扯鈴啊」、「妳應該換同事」。

本文由臉書《螺螄拜恩的實話實說》授權，請勿擅自轉貼！

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關鍵字：

相親薯條哥服務費螺螄拜恩

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