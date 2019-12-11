大驚喜！台北101「跨年秀」偷測試　新圖配求饒27字：拜託啦

▲台北101大樓正在進行跨年煙火的螢幕測試。（圖／記者陳詩璧攝）



記者鄒鎮宇、蔡惠如／台北報導

101大樓的煙火秀是台北跨年的重頭戲，除了許多民眾會事先找好為觀賞之外，也有外國旅客為了一睹壯麗的煙火前來台灣。有網友在台北街頭目睹101正在進行螢幕測試，但上方的字卻意外可愛，讓不少網友全被萌翻「一定是女生！」台北101對此回應，正式內容12月20日會對外播放。

有網友在臉書公開社團「信義區三兩事」PO文表示，他11日晚間7時許在信義區抬頭一看，發現101上竟出現字幕及圖片的變換測試，而測試人員也藉機說了些話向大家致歉。

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測試人員在101的牆面留言，「煙火不能預演…只能先測試螢幕了，拜託啦～借測一下」，「再一下下，就好～」，期間也有五顏六色疑似甜甜圈的圖案、英文等畫面出現。

網友看完紛紛留言，「這個測試人員好可愛❤️」、「燈光師很幽默」、「一定是女生」、「有夠可愛」、「這QRcode是誰掃的到啦XD」、「很愛聊哈哈」、「怎麼那麼可愛」、「只有北向這面才有哦」。

對此，台北101向《ETtoday新聞雲》表示，近幾日巨型T-Pad螢幕正在積極測試中，為避免民眾誤會是正式的展演，所以以一種較輕鬆的口吻告知其為「測試過程」，正式的內容會從12月20日開始對外播放。

▼許多網友都被測試人員的話萌到。（圖／Yaode Chen授權提供）



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