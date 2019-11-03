代理人竟是二房東！怕被騙…她要退租信義區民宅　9000服務費惹糾紛

▲信義區民宅爆租屋糾紛！代理人與二房東竟是同一人，9000元服務費惹議。（圖／翻攝東森新聞）

記者孫于珊／台北報導

台北市一名女房客與男友原本開心要承租位在信義區巷子內民宅2樓的20坪房子，並已向代理人簽了約，也給了押金和租金，甚至付了9000元服務費，不過對方竟然是二房東！由於房客擔心被騙決定不租，但服務費卻要不回來，令他們不能接受。事後二房東表示，願意退錢平息糾紛。

這間民宅交通方便，靠近捷運站，令房客心動買單，不料卻發生租屋糾紛。房客指控，從頭到尾都只有一名周姓女代理人出現，直到簽約給了押金租金後，才輾轉加了房東的Line，周女才坦承自己只是二房東。

房客還說，當他們要求屋主資訊時，二房東一直強調自己是物業管理公司業務經理，也附上名片，所有聯絡資訊都清清楚楚，房東也知情，為什麼還不相信她！令房客覺得二房東很奇怪，深怕受騙，於是表達不租了，但二房東僅退還押金租金，沒退9000元服務費，讓他們憤恨不平！

二房東對此回應，房東對於承租事件都知情，且9000元先前已溝通過是仲介費，認為沒問題，不過後續願意退錢以平息糾紛。

►我該答應女友嗎？

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