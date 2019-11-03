　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

代理人竟是二房東！怕被騙…她要退租信義區民宅　9000服務費惹糾紛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼房客控信義區「二房東」租房，代理人收9千服務費。（圖／翻攝東森新聞）

▲信義區民宅爆租屋糾紛！代理人與二房東竟是同一人，9000元服務費惹議。（圖／翻攝東森新聞）

記者孫于珊／台北報導

台北市一名女房客與男友原本開心要承租位在信義區巷子內民宅2樓的20坪房子，並已向代理人簽了約，也給了押金和租金，甚至付了9000元服務費，不過對方竟然是二房東！由於房客擔心被騙決定不租，但服務費卻要不回來，令他們不能接受。事後二房東表示，願意退錢平息糾紛。

這間民宅交通方便，靠近捷運站，令房客心動買單，不料卻發生租屋糾紛。房客指控，從頭到尾都只有一名周姓女代理人出現，直到簽約給了押金租金後，才輾轉加了房東的Line，周女才坦承自己只是二房東。

房客還說，當他們要求屋主資訊時，二房東一直強調自己是物業管理公司業務經理，也附上名片，所有聯絡資訊都清清楚楚，房東也知情，為什麼還不相信她！令房客覺得二房東很奇怪，深怕受騙，於是表達不租了，但二房東僅退還押金租金，沒退9000元服務費，讓他們憤恨不平！

二房東對此回應，房東對於承租事件都知情，且9000元先前已溝通過是仲介費，認為沒問題，不過後續願意退錢以平息糾紛。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

怪手失控…廢棄空屋往道路塌倒！滿地碎塊　民眾嚇：如氣爆過後

李來希嘆退休金縮水「只能吃薑母鴨」　豪押10桌賭韓國瑜當選

影／私菸帶萬條「特權無罪」　2國安少校：禮遇通關無數量問題

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
禁手機電視！20歲妹「薪水全上繳」窒息生活曝...網驚：比狗
刑事局甜美女隊花驚爆是小三！性感照+情趣用品全曝光..她喊冤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男友酒駕出事！癡情女騙警「車我開的」　頂罪不成遭判拘役

「低調大善人」客廳塞滿2.4億現金！台商夫妻狂洗80億被押　又1成員落網收押

西門町KTV前掏槍作勢射擊　路人驚恐走避！他辯：不爽等女友太久

「妞妞」賭場藏身台南高雄交界鐵皮屋　霹靂小組出動逮20人

揪團購氣炸鍋結果氣炸！匯訂金後團主賣帳號　92人遭騙21萬

代理人竟是二房東！怕被騙…她要退租信義區民宅　9000服務費惹糾紛

刑事局甜美女隊花驚爆是小三！性感照網購情趣用品全曝光　她喊冤遭設局

芭樂王去年遭竊好痛心！彰化田中警分局加強巡防　力守今年平安去比賽

要買去法會結緣！他車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

墾丁無動力滑翔機砸爆婦人頭 　主辦單位：完全不知當時狀況

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

男友酒駕出事！癡情女騙警「車我開的」　頂罪不成遭判拘役

「低調大善人」客廳塞滿2.4億現金！台商夫妻狂洗80億被押　又1成員落網收押

西門町KTV前掏槍作勢射擊　路人驚恐走避！他辯：不爽等女友太久

「妞妞」賭場藏身台南高雄交界鐵皮屋　霹靂小組出動逮20人

揪團購氣炸鍋結果氣炸！匯訂金後團主賣帳號　92人遭騙21萬

代理人竟是二房東！怕被騙…她要退租信義區民宅　9000服務費惹糾紛

刑事局甜美女隊花驚爆是小三！性感照網購情趣用品全曝光　她喊冤遭設局

芭樂王去年遭竊好痛心！彰化田中警分局加強巡防　力守今年平安去比賽

要買去法會結緣！他車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

墾丁無動力滑翔機砸爆婦人頭 　主辦單位：完全不知當時狀況

CBA／林書豪認快樂打球也是種成功　來CBA就是自己想要

1世代哈利「好心送街友三明治」致驚悚後果！　豪擲8億買下鄰居房

12強／中華隊投手不輸日本　奉重根看好攜手晉級

男友酒駕出事！癡情女騙警「車我開的」　頂罪不成遭判拘役

台師大學生爆找台大生寫論文　教育部：碩士學位已撤銷

3％的幸運兒才擁有Jolin、張鈞甯都有的「背溝」　完美背殺必備

中職／1年內2度動刀連醫生都嚇到　張耿豪堅強面對

「低調大善人」客廳塞滿2.4億現金！台商夫妻狂洗80億被押　又1成員落網收押

《蟻人3》即將開拍！「導演回歸」有望2022年上映　接續《奇異2》、《雷神4》

西門町KTV前掏槍作勢射擊　路人驚恐走避！他辯：不爽等女友太久

社會熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

求助AIT！　美籍David曾獲墾丁「颱風賽」團體冠軍

即／新北4歲女童全身60%燙傷急送醫

OL和老闆「宿舍上下交疊」代價出爐

獨／遙控飛機爆頭　兒：我要媽媽

即／遙控機砸死人　美籍男拒夜間偵訊

更多熱門

相關新聞

她信義區喊：我要潑硫酸！　朝孕婦猛灑害慘摔

她信義區喊：我要潑硫酸！　朝孕婦猛灑害慘摔

台北市一名孕婦2日晚間返家途中，在信義區遇到一名中年婦女嘴裡喊著，「我要潑硫酸」，下秒便將手中的不明液體朝她身上潑去，嚇得她當場跌倒，事後到警局報案，並在臉書社團「信義區三兩事」PO文提醒。警方獲報後，正在調閱監視器要釐清案情。

賓士A-Mart星生活便利店盛大開幕

賓士A-Mart星生活便利店盛大開幕

租房被狂討孝親費！30K妹：該借錢？

租房被狂討孝親費！30K妹：該借錢？

英籍二房東打造「共享泳池別墅」　月租1.6萬元起

英籍二房東打造「共享泳池別墅」　月租1.6萬元起

房東裝電視盒！開機必跑頻道密碼他偷笑

房東裝電視盒！開機必跑頻道密碼他偷笑

關鍵字：

房客信義區二房東租房糾紛服務費仲介費

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

林俊傑罹「罕見疾病」！嘴冒70多顆潰瘍

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面