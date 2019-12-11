台南人求漢堡王「來開一家」　小編正面回應了！網推爆：撿到槍

▲台灣漢堡王2017年由私募基金NEXUS POINT取得代理權，近年積極展店，目前門市已有46間。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃君瀚／綜合報導

漢堡王日前宣布推出雙12「買1送2」活動，只要買套餐就加贈小華堡和輕鬆薯。就有台南網友羨慕敲碗，到官方粉絲團留言希望漢堡王能到府城展店，沒想到小編火力全開，撿到槍回覆，「可是瑞凡，國外不讓我們華堡加糖欸！」

目前台灣漢堡王分店全開在中部以北的縣市，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣和台中市，接下來預計會到高雄展店。

請繼續往下閱讀...

漢堡王官方臉書粉絲團10日傍晚貼文預告雙12優惠，12日當天上午11時起，只要購買漢堡王超值量套餐，就送小華堡和輕鬆薯兌換券一張，是為「買1送2」，可以當下直接兌換，每間店限量300份。

「請來台南開一家，謝謝。」就有台南網友看了活動十分羨慕，連忙留言希望官方能聽到消費者心聲，南部人也想吃到漢堡王。隔了不久，官方小編真的現身回應，用幽默的語氣大玩台南食物偏甜的哏，「可是瑞凡，國外不讓我們華堡加糖欸！」

.

▲漢堡王官方小編大玩網路哏，鄉民笑稱撿到槍了！（圖／翻攝漢堡王臉書粉絲團）

也有網友調侃漢堡王，不敢到台南開分店大概是怕了真正的南霸天、鄉民最愛的速食店，「我看是怕丹丹吧」。對此官方小編也大方表示早知道丹丹的威名，「南霸天誰不怕！」

消息傳到PTT，鄉民推爆直呼小編太有勇氣了，「不加糖台南人吃不慣啦」、「好想看小編被開除」、「之前開的倒了， 因為沒做成甜鹹漢堡」、「這是溫蒂（漢堡）的小編吧」、「我去台南吃鱔魚炒麵才知道是甜的」、「這真的無法反駁」。

本站新聞〈高雄人久等了！漢堡王「104徵人訊息曝光」〉報導，漢堡王近來積極重返速食業市場，但獨缺南部門市，現在終於傳來好消息，漢堡王行銷企劃部經理陳麗珍表示，針對高雄展店的部分，有好幾個點都在洽談中，有街邊店、有商場，預計最快在2020年農曆年前開幕，最遲會在第一季見客。