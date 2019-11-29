CCR夢碎！單身男想娶巴基斯坦正妹　慘被槍抵頭榨乾69萬元

▲想要異國婚姻的男子，最後卻發現是一場騙局。（圖／翻攝自大陸澎湃新聞）

記者李振慧／綜合報導

河南民權縣一名男子因為找不到對象，便在中介商的介紹下想去巴基斯坦娶親，沒想到他花了人民幣16萬元（約台幣69萬元），大老遠飛到巴基斯坦，不但沒娶到正妹，人反而被武裝保全扣押遭槍抵頭，最後換來惡夢一場。

26歲男子王振傑當初在中介商的介紹下，今年3月8日與其他14名男子一同前往巴基斯坦相親，在出發前便已繳了人民幣2萬元（約台幣8.6萬元）訂金，抵達後很快便與正妹配對成功，為了辦婚禮又付了14萬元（約台幣60萬元）的尾款。

王男表示，然而錢繳出去後卻遲遲等不到婚禮，同時未婚妻和家人又不斷以各種名目要錢，前後又花了人民幣快20萬元（約台幣86萬元），搞得他快身無分文時才發現自己落入騙局，未婚妻有一天突然消失無蹤，而他去找中介商理論對方也完全不理，後來陸續有其他男子也發現自己受騙，以為年輕貌美的未婚妻原來已經38歲，還已經結婚生過孩子。

這些想要跨國婚姻的男子，平時都被中介商安排在一間有保全看守的房子裡，因為仲介商告訴他們外面治安不安全，然而他們在網路上意外看到非法跨國仲介的新聞，想要離開時，卻被保全持槍抵著頭威脅，幸好王男手機裡留有駐地大使館的電話，最後順利求救，一群人滯留該國177天後終於回國。讓王男坦承，經歷過這起驚魂事件後，自己再也不敢去相親。

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