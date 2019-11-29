　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

CCR夢碎！單身男想娶巴基斯坦正妹　慘被槍抵頭榨乾69萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

CCR夢碎！單身男想娶巴基斯坦正妹　慘被槍抵頭損失69萬元。（圖／翻攝自大陸澎湃新聞）

▲想要異國婚姻的男子，最後卻發現是一場騙局。（圖／翻攝自大陸澎湃新聞

記者李振慧／綜合報導

河南民權縣一名男子因為找不到對象，便在中介商的介紹下想去巴基斯坦娶親，沒想到他花了人民幣16萬元（約台幣69萬元），大老遠飛到巴基斯坦，不但沒娶到正妹，人反而被武裝保全扣押遭槍抵頭，最後換來惡夢一場。

26歲男子王振傑當初在中介商的介紹下，今年3月8日與其他14名男子一同前往巴基斯坦相親，在出發前便已繳了人民幣2萬元（約台幣8.6萬元）訂金，抵達後很快便與正妹配對成功，為了辦婚禮又付了14萬元（約台幣60萬元）的尾款。

王男表示，然而錢繳出去後卻遲遲等不到婚禮，同時未婚妻和家人又不斷以各種名目要錢，前後又花了人民幣快20萬元（約台幣86萬元），搞得他快身無分文時才發現自己落入騙局，未婚妻有一天突然消失無蹤，而他去找中介商理論對方也完全不理，後來陸續有其他男子也發現自己受騙，以為年輕貌美的未婚妻原來已經38歲，還已經結婚生過孩子。

這些想要跨國婚姻的男子，平時都被中介商安排在一間有保全看守的房子裡，因為仲介商告訴他們外面治安不安全，然而他們在網路上意外看到非法跨國仲介的新聞，想要離開時，卻被保全持槍抵著頭威脅，幸好王男手機裡留有駐地大使館的電話，最後順利求救，一群人滯留該國177天後終於回國。讓王男坦承，經歷過這起驚魂事件後，自己再也不敢去相親。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
韓國瑜：45歲以下軍公教可「帶職帶薪」出國進修　每年補助2萬
快訊／鄭俊英、崔鍾訓集體性侵被判刑了！分別坐牢6年、5年
高以翔將以「完整遺體」運回！最快週日前返台　親友粉絲可見最後
金句狂爆下體、女人　韓國瑜笑：我比費玉清好多了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

便利商店女店員被騷擾怒扔剪刀　正中男顧客太陽穴當場倒地！

18歲女斬首奶奶養的西施犬　「頭顱放梳妝台」冷血傳照片給家人

比基尼辣妹拍美照遇恐怖巨浪！　閨密拍下她「滅頂瞬間」嚇壞

75歲婦人死在床上　警在她家冰箱找到「冰封11年」丈夫屍體！

全裸做「妹妹日光浴」獲得正能量　她每天曬30秒狂讚：創造力都變強了

喪夫女出國散心意外圓夢　只花「33元」買下三層樓75坪大房子！

杭州直擊／解密「涉外層級遺體防腐」3萬2起跳　至少半天到一天時間

CCR夢碎！單身男想娶巴基斯坦正妹　慘被槍抵頭榨乾69萬元

正妹突加好友「還開視訊」：我都脫了～他一看超激動秒跟脫尬聊！結局慘了

古風起／看重漢服商機　廈大高材生變攝影師「月賺35萬」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

敢吃嗎？椒麻香菜拌麵+Q彈珍珠　顛覆傳統引網好奇...業者推：好吃

杭州直擊／解密「涉外層級遺體防腐」3萬2起跳　至少半天到一天時間

CCR夢碎！單身男想娶巴基斯坦正妹　慘被槍抵頭榨乾69萬元

正妹突加好友「還開視訊」：我都脫了～他一看超激動秒跟脫尬聊！結局慘了

古風起／看重漢服商機　廈大高材生變攝影師「月賺35萬」

古風起／網美效應帶火「仙女」漢服潮　老玩家揭「尷尬過往」

古風起／年輕人「漢服當便服 」　產業規模或達47億

古風起／砸百萬打造「漢服體驗」餐廳　老闆讚：代表民族自信的回歸

杭州直擊／高以翔遺體「防腐處理中」　現場多名保安戒備

華聞快遞／「2019廣東省百強民營企業」出爐　華為居首位

理大查獲3801枚汽油彈　港警再入校園蒐證！最快今日解除封鎖

求介紹堂表妹！爆痘男「妳家女生長得超色」　直播主霸氣回敬...網洗版喊爽

IU抵台開唱就在明天！《Blueming》3首必練應援學起來

毛加恩婚禮這天放晴了！　羅雯感動拍下「高以翔所在天堂」：這是你給我們最大的祝福

杭州直擊／解密「涉外層級遺體防腐」3萬2起跳　至少半天到一天時間

總統大選干擾　11月房市交易進入減速期

人生最後乾杯！兒陪癌末父喝酒圓夢　燦笑臨終照惹淚33萬人

「司機放手吃牛肉麵」陳建州影片被國道警察約談　鬆口回應：確實造成擔心

全台逾4成古蹟未提防災應變計畫　何志偉籲遏止「古蹟自燃」都市傳說

雪橇犬隱形牆前哀號乾瞪眼！　女漢子薩摩耶1秒「衝破」救哥哥

《聲林2》暖心導師！小宇淘汰選手後「我們來唱一下」

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

大陸熱門新聞

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

中年伯撞人被攔下！氣炸開罵「下秒去世」

李嘉誠送港人39億　「應急錢」完全不用還

直擊／高以翔遺體送上靈車　駛離殯儀館

感謝美通過法案！10萬港民中環激動泛淚

寧波現場／疑似家屬現身　殯儀館「8支黑傘陣」嚴守

杭州直擊／高以翔遺體「防腐處理中」　多名保安戒備

高以翔遺體防腐後回台　陸醫「曝專機價碼」

雙11貨品沉海中...淘寶證實回應了

正妹景區扮「不倒翁」！素顏公開網推爆

寧波現場／高以翔靈堂外「突出現多名特警」

寧波獨家／高以翔爸爸現身機場　不發一語快步離開

豬價飆漲！24歲正妹豬農單身　父開300頭豬作陪嫁

更多熱門

相關新聞

1年勸退800人　勸退師還幫小三找對象

1年勸退800人　勸退師還幫小三找對象

許多人在感情中最怕遇到小三，河南洛陽市卻出現一名「小三勸退師」，1年中至少勸退800名小三，還會帶著對方去相親、幫忙認識新對象，超佛心的服務讓一件案子至少要價人民幣1,000元（約台幣4,338元）的她，案子多到接不完，每天身上都要帶4支手機出門。

長髮女砸33萬豐胸　一舉手變3乳

長髮女砸33萬豐胸　一舉手變3乳

長輩「沒結婚，都可以認識」他驚呆

長輩「沒結婚，都可以認識」他驚呆

春賞桃花遊牡丹園妳也可以是網美

春賞桃花遊牡丹園妳也可以是網美

景區當乞丐8年 陸男買40坪房

景區當乞丐8年 陸男買40坪房

關鍵字：

相親CCR跨國婚姻巴基斯坦河南民權縣

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

高爸爸見高以翔最後一面忍淚「太可惜了」

毛加恩悼15年好友　珍貴照淚送高以翔

《追我吧》負責人被爆全開除！節目組「全員追責」

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

更多

最夯影音

更多
高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面