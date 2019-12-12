Live／遠航無預警宣布12/13停業　民航局召開記者會說明

記者賴文萱／台北報導

遠東航空官網今（12）日無預警發出購票服務暫停公告，下午遠航正式發出公告，因本公司長期虧損，資金籌措困難，經公司通知，將於2019年12月13日起停止一切飛航。為保障同仁權益，本公司視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）。民航局下午16時30分也召開記者會，出面說明遠航財務狀況。

▲遠東航空董事長張綱維神隱消失，僅留副總道歉稱「孤臣無力可回天，對不起大家」。（資料照／記者林敬旻攝）

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▲遠航2019年12月13日起停止一切飛航，員工中午仍堅守工作崗位。（圖／記者呂佳賢攝）

遠東航空今日無預警暫停售票系統，北市旅遊同業公會理事向建倫接受到會員消息表示，業者向遠航求證倒閉傳聞是否屬實，遠航副總黃育祺則表示「代表公司向大家致歉」。旅行公會全聯會理事長蕭博仁也表示，打電話給董事長張綱維都轉語音，改撥黃育祺電話，他說「孤臣無力可回天，對不起大家」。

▲遠航發出公告證實，2019年12月13日起停止一切飛航。（圖／讀者提供）

遠航下午也發出公告證實，人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。