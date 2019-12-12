千坪運動中心是大違建！竹市府證實「使用特殊農地」　消防電力都不符

▲占地千坪的新竹運動中心遭爆是大違建。 (圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

有民眾向媒體爆料，佔地1000多坪的新竹運動中心竟然是大違建！新竹運動中心被檢舉地處特定農地，且消防設備、電力使用項目皆不符法規，市府表示，已責成業者就違規部分應予改善，並將派員再次辦理稽查，若確未改善，將依相關法令規定辦理。

前身是「双華綜合運動館」的新竹運動中心成立於1982年成立，李姓負責人2018年爆發財務危機後，於5月申請停業，而後由「日齊有限公司」將双華改名為新竹運動中心後重新出發，只是，因位處特定農業區，至今仍無使用執照。

新竹市政府也證實這個消息，市府表示，新竹運動中心是1996年前興建的既存違建，未在立即報請拆除的名單，但已列入排拆名單中，至於民眾檢舉該建物係屬違建，並違規招收會員且有多起爭議事件，市府已於6月14日進行現場稽查，經查涉有農地違規使用、消防設備、電力使用項目不符等違規事項，市府已責成業者就違規部分應予改善，並將派員再次辦理稽查，若確未改善，將依相關法令規定辦理。

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