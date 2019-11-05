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加蓋鐵皮屋「出租淪賭場」遭強制拆除　房東目睹眼眶濕了

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▲▼五股一家雜貨店後方鐵皮違建成為賭場，警報請公安聯合稽查小組拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲五股一家雜貨店後方鐵皮違建成為賭場，警報請公安聯合稽查小組拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市五股成泰路某間雜貨店的店後方加蓋鐵皮屋，房東提供給不法份子經營天九牌職業賭場，日前警方掌握事證埋伏攻堅，逮捕主嫌許姓男子等人，並查扣抽頭金10萬餘元、賭資20萬餘元等相關證物；經通報公安聯合稽查小組到場，認定鐵皮屋為違章建築事實明確，4日執行強制拆除，避免再成為犯罪溫床。

蘆洲警方表示，9月20日接獲掌握線報，發現五股成泰路的加蓋鐵皮屋內藏有天九牌職業賭場，待埋伏時機成熟後前往攻堅，逮捕許姓賭場老闆，並查扣扣天九牌、骰子、塑膠牌、撲克牌、監視主機、監視螢幕、監視鏡頭及賭金，訊後依賭博罪嫌送辦。

移送後，警方立即通報新北市政府公共安全聯合稽查小組，由工務局、拆除大隊、警察局及蘆洲分局等機關到場同步實施聯合稽查，發現主嫌為掩人耳目，租屋地點選在雜貨店後方的加蓋鐵皮屋，供犯罪場所使用。經聯合稽查確認是加蓋違章建築且潛藏公共安全危機，隨即列為優先拆除目標，並於4日強制拆除，讓房東不免嘆氣何必當初。

新北市政府呼籲房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益，將持續加強查緝犯罪行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕槍枝、毒品、詐欺、賭場等犯罪集團的空間，以有效預防犯罪問題。

▼公安稽查小組到場配合起重機拆除鐵皮違建。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼五股一家雜貨店後方鐵皮違建成為賭場，警報請公安聯合稽查小組拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼五股一家雜貨店後方鐵皮違建成為賭場，警報請公安聯合稽查小組拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）

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