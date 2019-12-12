「為搶200元」拿酒瓶砸女！　石材美容師遭重判7年6月

▲陳男在公園內持酒瓶朝王女頭、肩部打，搶取她200元現金。法官依強盜罪重判他7年6月徒刑。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者徐愷昕／台南報導

陳姓男子年初見王姓女子獨自1人在公園裡吃東西，認為有機可乘，竟突然興起貪念，拿起一旁玻璃酒瓶朝王女頭、肩部打，致王女腦出血、顏面撕裂傷，趁王女無法反抗時搶走現金200元。台南地院審理時認為，陳男正值青壯年卻不思循正途賺錢，考量他羈押前從事大理石美容工作，月收入5至6萬，最後依強盜罪，判他7年6月有期徒刑。

陳男2月18日上午近7點時，在台南公園見王女獨自一人在吃東西，竟興起盜念，趁王女不注意時拿玻璃酒瓶朝她頭、肩部打，導致她腦出血及顏面撕裂傷。陳男見王女已無抵抗能力後，隨即搶走她身上的現金200元、健保卡及提款卡1張。路過民眾見狀即報警將王女送醫，陳男當場被依強盜罪送台南地檢署偵辦。

陳男到案時辯稱，王女曾向他借款1600元，他當日想討錢回來，但最終因索討不成還遭辱罵，心有不甘之下才拿出電蚊拍攻擊王女，而王女也在事後主動遞出錢包。陳男的辯護律師認為，王女自行交出錢包，應該算是自願償還積欠債務的行為，而非強盜行為。

台南地院審理時，依受害人及相關證人說詞，認定陳男所言為狡辯、卸責之詞，故不採信。法官審酌，陳男正值青壯年，本應奉公守法謹慎行事，卻不思循正途轉取所需，還拿玻璃酒瓶傷人，考量他羈押前從事大理石美容工作，月收入5至6萬，最後依攜帶兇器強盜罪，判陳男7年6月有期徒刑。

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