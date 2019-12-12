驚悚影片曝！台七線聯結車輾機車　騎士「臀部以下斷肢」送醫不治

記者沈繼昌、徐愷昕／桃園報導

台七線往大溪方向8.4公里處11日下午發生一起死亡車禍，1名頭戴白色安全帽的機車騎士原本跟曳引車（聯結車的拖車頭）併行，2車疑似在過彎處時因視線死角發生擦撞，騎士摔車倒地時雙腿被曳引車後輪輾過，當場大量出血意識陷入昏迷，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

▲台七線往大溪方向8.4公里處1騎士併行曳引車疑過彎擦撞，遭捲車底不治身亡。（圖／民眾提供）

▲由行車紀錄器畫面可見，機車騎士過彎時與曳引車發生擦撞，倒地滑行後下肢慘遭後輪輾壓。（圖／民眾提供）

台七線往大溪方向11號下午3點半左右，林姓曳引車駕駛行經8.4公里處附近時，疑似右方1機車試圖往前超車，但因視線死角致2車發生碰撞，機車騎士當場連人帶車被捲入曳引車車底。由行車紀錄器畫面可見，該名頭戴白色安全帽的男騎士過彎後，就在快超越曳引車時，於車頭處與曳引車擦撞，騎士瞬間噴飛倒地，向後滑行後大腿直接遭後車輪輾壓。

據了解，事故發生時後方車輛紛紛停下查看，就怕發生二次追撞，警消人員也在獲報後及時到場處理。男騎士獲救時臀部以下已斷肢，大量失血、意識陷入昏迷。警方勘驗現場時，騎士的藍色機車仍大半截卡在35噸重的曳引車車頭處，可見當時輾壓力道之大。

▲警方勘驗現場時，藍色機車的大半截仍卡在35噸重的曳引車車頭處，可見當時輾壓力道之大。

36歲林姓駕駛聽見碰撞聲響後有立即停車下來查看，沒有逃避刑責，且經警方酒測確定他沒有酒駕，初步懷疑可能是過彎時產生內輪差，視線又有死角導致車禍，但詳細事故發生原因及肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。

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