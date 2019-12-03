剝光母女洗劫色問「可以打一砲嗎？」工廠老闆重判10年半定讞

▲丁連一強盜好友，還色問「可以打一砲嗎？」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市樹林區某塑膠工廠老闆丁連一，因工廠經營不善、積欠債務，竟合夥越南籍范姓移工，闖入友人住處綁架黃姓母女，搜刮屋內6500元、提款卡等財物，還強拍裸照恫嚇禁止報警，丁男還色問黃婦「可以打一砲嗎？」最高法院審理後，將丁男判刑10年半定讞。另外丁男、范男先前被依妨害自由罪分別判刑3月、5月，均得易科罰金，已先行定讞。

判決指出，53歲的丁男與黃婦夫妻在自行車隊上認識，熟識許久，但丁男去年11月起周轉不靈，竟開始謀畫這起強盜案。他以借用機車為名義，複製對方住處鑰匙，而後找來35歲越籍移工范俊泰，向他謊稱黃婦是他的外遇對象，要范男幫忙捆綁讓她害怕而回南部，事成即可獲得1萬元酬勞。

今年1月2日下午4時許，丁男與范男以鑰匙打開黃婦家門，埋伏在屋內角落，待黃婦進屋時，從背後將她壓制在地，以繩索綑綁手腳、拖至房間，開始搜刮屋內財物，並搶走黃婦手機。而後再將之後進門的黃婦女兒綑綁，以毛巾蓋著眼睛、嘴巴，將2人控制在廁所內。

2人在屋內搜刮出現金6500元、手機、提款卡等財物，晚間近8時丁男叫范男先行離開。丁男之後持向范男借來的手機，打字傳訊要黃婦供出提款卡密碼，晚間11時許丁男離去前，拉下黃婦衣褲拍攝裸照，恫嚇不准報警。丁男最後傳訊問黃婦「可以打一砲嗎？很快的」，黃婦拒絕，丁男改伸手摸黃婦胸部、下體藉以滿足，事後警方循線將兩人逮捕。

丁男被捕後否認犯罪，但范男則隨即認罪，檢方提起公訴。法院審理時，丁男仍否認犯罪，辯稱目標是提款卡內的金錢，當時會問黃婦打一砲，是因為不想被她發現是熟人所為，沒有性侵、猥褻之意圖。法院不採信，一二審均認定2人有罪，將丁男依照加重強盜罪判刑8年、強制猥褻罪判刑3年2月，應執行徒刑10年6月，另依強制罪判刑3月得易科罰金；范男則一二審均被依強制罪判刑5月，得易科罰金15萬元，執行完畢驅逐出境。全案在上訴第三審，最高法院3日駁回上訴定讞。

