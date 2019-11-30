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獨／「一餐要吃2個便當」不夠活　男勒殺老婦「玷汙」屍體得手2千元判無期

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彰化縣一名70多歲的柯姓老婦外出餵雞失聯，被家人發現陳屍在雞寮旁的貨櫃屋內，全身赤裸遭用褲子勒斃。（圖／東森新聞）

▲老婦在工寮遭陳男勒斃再玷汙屍體故佈疑陣，搶走現金後逃逸。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

男子陳谷豪只因身上剩200多元，「一餐要吃2個便當」的他，恐怕晚餐就沒著落，竟到彰化市某雞寮行竊，遭柯姓老婦撞見後，先將她勒脖5分鐘致死後，脫衣褲吸奶指插陰部只為「故佈疑陣」。台中高分院認為，陳男強盜殺人後再對死者玷汙屍體，仍有教化可能，判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。

判決書指出，39歲男子陳谷豪2018年4月30日上午10點半左右吸食完強力膠，騎腳踏車經過彰化市國聖路一處雞寮，發現大門未關。他因為身上只剩200多元，缺錢花用，一餐要吃2個便當的他，恐怕晚上就沒飯吃，跑進工寮內搜尋財物。74歲柯姓老婦剛好騎機車到工寮，看到陳男質問「在幹嘛？」，陳反嗆「我沒有在幹嘛！」但發現柯婦的機車置物箱可能有財物，伸手要拿機車鑰匙，卻遭柯婦阻擋推他要他離開。

吸膠的陳男一氣之下，竟出手掐住柯婦的脖子，一手掐脖，一手搶走老婦用來抵抗的安全帽丟地上，接著將她推倒在地，持續約5分鐘，柯婦因此窒息而死。陳男為避免東窗事發，竟故佈性侵疑陣，將柯婦抱進貨櫃屋內，將她衣褲脫掉，舌舔胸部並手指插入陰道，再將撿來長褲纏繞頸部。他再搜刮機車置物箱，拿走內有1950元現金的皮包再騎腳踏車離開。

陳男在一、二審期間均坦認犯行，甚至曾在法庭上向被害人家屬下跪，但仍未取得死者家屬原諒。

法官認為，陳男強盜殺人明確，另根據法醫等相關證詞，確認陳男是勒斃柯婦後才性侵，玷汙屍體。陳男與辯護律師雖辯稱當時有吸膠且有精神疾病，但經精神鑑定確認他的人格本質並無明顯反社會型人格傾向，惟意志力薄弱，目前以抄寫心經迴向給被害人方式贖罪，認定他仍有教化可能，依強盜殺人罪及玷汙屍體罪合併判處無期徒刑，褫奪公權終身。

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