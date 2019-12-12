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6秒砍蛇頭！鐮刀男對峙草叢毒蛇　手一揮蛇頭噴飛...粉紅血塊狂蠕動

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實習記者任珈萱／綜合報導

大部分的人看到蛇都會先跑再說，不過影片中的男子就不一樣了。近日一名男子在路邊的草叢中看到一條毒蛇，此時毒蛇正做出攻擊姿勢，沒想到男子下一秒揮舞手中的鐮刀，蛇頭竟當場噴飛，蛇身還不斷在泥上扭動。

影片中可以看到，一名身穿紫色短T、頭戴棒球帽的男子，正和一條挺起身體的毒蛇對峙著，毒蛇也不斷移動做出攻擊動作；男子並不畏懼，反而瞄準蛇頭後瞬間揮起手上鐮刀，下一秒蛇頭當場飛出，此時拍攝者發出驚嘆，而蛇身則在泥地上不停扭動掙扎，整個過程僅短短6秒鐘。上傳影片的粉絲專頁表示，此事發生在馬來西亞吉蘭丹州。

▲蛇頭被砍飛。（圖／翻攝自Malaysia Today粉專）

紅圈內為被砍飛蛇頭。（圖／翻攝自Malaysia Today粉專）

不少網友看完影片後，紛紛驚呼「簡直是快刀手」、「快到看不出來是怎麼動手的」、「男子有練過」。不過也不少網友覺得男子的行為有些不妥，「這會有報應吧」、「蛇會帶同伴報仇」。其實馬來西亞有發生過殺蛇的爭議，一名女子因為情緒動，隨手拿起湯勺，把牠的頭砸扁，同樣被網友警告。

事實上，今年7月時，在馬來西亞也有發生過殺蛇的爭議事件。一名女子與男友剛吵完架，一氣之下，竟拿湯杓打死一條闖入家中的眼鏡蛇，並將蛇的「遺照」po上推特，附文寫道「下次別在我心情不好時，明白了嘛！」結果這名女子同樣被網友警告不該把蛇殺死。

►就算爬到樹上！妳還是很美

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