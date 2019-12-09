1歲兒太黏人！日本爸完美複製出「媽媽立牌」　實測結果殘念：只維持20分鐘

記者黃可昀／綜合報導

小孩1歲正值黏人的年紀，只要媽媽一離開視線，就會焦急地哭著找媽媽。對此，日本一位爸爸能深刻體會，每次老婆一消失，1歲的兒子就會瘋狂爆哭，不論他怎麼哄都沒用，就是堅持只要媽媽，但老婆不可能無時無刻陪在孩子身邊，為了解決這個問題，他異想天開做出「1比1媽媽立牌」，兒子還真的被騙到一頭霧水。

這位爸爸8日在推特PO出照片，可見媽媽站在廚房微笑看著兒子，還會跪坐在客廳地毯陪兒子玩耍，但仔細一看卻發現端倪，這片中的媽媽看起來特別平面，還有不自然反光，側面也能清楚看出媽媽薄如紙片，跪坐在地毯那張膝蓋更直接露出破綻，原來這是用厚紙板做出的「媽媽立牌」，而且還有站立和跪坐兩款，身高跟身形完美複製，沒仔細看還真以為是媽媽在旁邊。

實測影片中可見，媽媽悄悄離開廚房，換上這塊立牌在原地，兒子一開始完全沒察覺，開心地拿玩具在一旁玩耍，直到20分鐘後才發現這塊紙板是冒牌貨，再度崩潰地大哭，可惜爸爸嘔心瀝血製作的假媽媽，效果只持續不到半小時。這段影片後來被轉發到臉書粉專「娛看日本」，網友看完紛紛笑說，「腦海裡面一直有媽媽對著你笑，直到永遠」、「如果有音效，應該能維持更久」、「多擺幾個達到影分身，讓他分不清楚哪個才是真的」、「下面裝個玩具火車軌道組，讓媽媽移動」、「傑出的日本人」。

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