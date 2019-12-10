「12小時班」沒加班費！血汗護理師離職提告　新竹國泰醫院要賠15萬

▲護理人員因時刻要照顧病人，無法隨意離開，常出現工作超時現象。（示意圖／取自免費圖庫視覺中國CFP）

記者陳羿妏／台北報導

陳姓護理師指控前東家新竹國泰醫院未依勞基法給加班費、資遣費，提告要求醫院給付她應得的15萬餘元。一審台北地院簡易庭判她敗訴，駁回請求，她不服再上訴，二審由台北地院審理後，依勞基法和勞工退休金條例，認為院方有理由給付這筆錢，因此判陳女勝訴，醫院需付15萬7561元。

判決書指出，陳女是2013年3月5日起，在新竹國泰醫院擔任產房護理師，但是院方自2015年1月1日起把每天「三班制」8小時班，更改為8小時班、12小時班併行，卻沒有依法給付加班費。醫療需求增加，但護理人員不足，院方因此增加12小時班表，但是此舉同時造成護理人員長期超時工作，且在值班津貼被取消之下，變相使得護理師薪資降低。陳女曾向院方反應卻無改善，因此決定在2015年10月4日提出離職，並要求醫院給付加班費、資遣費共15萬餘元。

對此院方拿出勞資會議紀錄證明是合法實施變形工時，主張陳女說法不足證明。陳女表示，雖有勞資會議佐證，但她從未看過有此會議進行，即便院方要實施變形工時，應徵得勞工同意才開始。

從陳女的上班時間來看，若被排「EP班」、「NK班」等兩種班別，皆為12小時班別，此外院方有規定產房內需要有3名護理人員，根據這兩個班別，護理師一定得12小時上好上滿，無法突然離席或者休息，由此可見陳女上過的這兩種班別是有延長工時4小時的狀況。

透過陳女在2015年3月至9月工時來看，統計出2週均超過84小時，4週工時更是高達168小時，明顯與勞基法的工時規定不符。法官指出，陳女離開醫院時寫的理由只有「工作時數過長」，以及陳女提供的護理人員做談會資料「護理人力一直未補齊，卻一直維持開滿床狀態」、「護理人員自己都沒吃飯沒上廁所，還有很多病人要餵食」等語句，顯示出還有很多護理師與陳女有相同處境，認定符合勞基法終止契約規定，判院方需給付資遣費。



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