空軍上士退伍前拿公款買iPhone　「先報帳再退貨」A走9萬羈押禁見

▲空軍屏東基地。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

周姓男子曾擔任空軍上士補給士，去年退伍後卻被爆出在空軍屏東基地服役時侵占公款，並把2017年至2018年間得手的9萬多元公款拿去買iPhone等3C產品。高雄地檢署檢察官訊後認為周男的行為構成侵占公有財物罪，涉嫌重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見並在11日獲准。

根據《聯合報》報導，周男在屏東基地服役時主要負責採購文具等生活用品，但他利用「先報帳再退貨」的方式，於2017年至2018年間偷偷A走9萬多元公款，由於每次採購數量都很龐大，如果沒有仔細清點，根本不會發現款項短少；雄檢10日指揮憲兵等單位前往搜索，周男到案後也立即坦承犯行，考量到可能還有其他共犯，且有串證之虞，檢方隨即向法院聲請羈押禁見，並在11日獲准。

▲周男把私吞的公款拿去買iPhone。（示意圖／記者邱倢芯攝，與本案無關）

由於今年10月初才發生海軍151艦隊吳姓補給兵「假傳軍令」滅證，陸續侵占公款35次，得手金額高達277萬元，如今國軍又傳出侵占公款事件，再次掀起社會各界關注。

而說起海軍151艦隊一事，當時橋頭地檢署調查，吳男在2013年7月3日至2017年10月14日這段期間，擔任海軍151艦隊登陸艇隊志願役補給兵，主要負責該隊現金及各款項的收入、支出及帳冊登載等會計及出納之財務行政業務，但他因為在外積欠多筆債務，竟然異想天開，利用管理會計及出納業務之便，陸續侵占公款35次，共計得手277萬元。

更誇張的是，吳男為了掩飾犯行，還以配合上級查核為由，向海軍151聯隊主計科借閱105年7月至106年1月的會計憑證，以「假傳軍令」的方式滅證，最後在今年10月被檢方依法起訴。