來6人只報4人！　馬辣4員工私吞307萬下場出爐…遭求償千萬

▲案發於馬辣公館店。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

知名麻辣火鍋連鎖店「馬辣」公館店4名幹部級員工「以多報少」，2年半來從中侵吞營業額高達307萬元。台北地院依業務侵占罪，判處4人9至11個月有期徒刑、緩刑3年，讓檢方不服提出上訴；但高等法院駁回，維持原判定讞。至於民事部分，業者求償1000多萬元，全案審理中。

判決指出，該店副店長、主任、襄理、經理均從事業務，負責櫃台收取顧客消費款、為消費者開立消費明細單等，卻在收銀時「以多報少」謀取中間差額。舉例來說，收了6名客人的費用卻只登錄4人來用餐，私吞2人的用餐費，在2013年11月至2016年3月間，共獨吞公司307萬元，後遭營運經理察覺有異狀，事件才曝光。

台北地院審理考量被告4人坦承犯行，態度尚可，也自動繳納不法所得，分別判主任、襄理11個月徒刑，緩刑期間需提供80小時義務勞務；而經理、副經理9個月徒刑，緩刑期間需提供120小時義務勞務；4人皆可緩刑3年。

但台北地檢署上訴認為，一審對被告4人長達近2年半與多次犯行，逕依「接續犯」為論罪科刑基礎，不異有變相鼓勵犯罪之嫌，亦使國家刑罰權行使產生不合理現象。

▼4人侵占307萬元。（示意圖／記者陳俊宏攝）

檢方認為，被告4人均正值青壯，不思循正當管道獲取錢財，竟因一時貪圖私利，利用職務之便長期侵占顧客消費款項，顯然缺乏尊重他人財產權及誠信觀念，不宜寬貸；且迄今未能與告訴人達成和解賠償，原判刑尚屬稍輕，難收刑罰矯治之效。

但高等法院認為，審酌被告4人侵占時間非短，金額亦不低，但念被告年紀尚輕，且犯後均坦承犯行，並自動繳納不法所得；又於本院調解時，雖均有意願再賠償告訴人各50萬元，但因告訴人請求金額扣除被告自行繳納部分後，仍相差1157萬元，雙方金額差距過大以致未能達成和解。

法官兼衡被告犯罪動機、目的、手段等，認原審量刑並無偏執一端致明顯失出失入之情；檢察官上訴指摘原審量刑太輕，為無理由，因此駁回上訴，全案定讞。

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