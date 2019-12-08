劉任遠中將出任空作部指揮官　第二度罕見人事調動掀內部討論

▲劉任遠中將調任空作部指揮官。（圖／空軍官方網站）

記者陶本和／台北報導

空軍官方網站中，空軍作戰指揮部的指揮官已經掛上新任指揮官劉任遠照片與簡介。據媒體報導，原任指揮官鄭榮豐中將調任參謀長，不過由於本次軍方高層人事調整相當罕見，也掀起內部討論。

劉任遠為空軍官校74年班丶國防大學空院87年班丶國防大學戰院函授96年班及南華大學管理科學碩士100年班畢業，歷任國防部部長辦公室主任丶國防部政務辦公室主任及空軍司令部參謀長等職；空軍官方網站已經將其照片放上空作部指揮官職務，敲定接任指揮官一職，至於原指揮官則調任參謀長。

由於劉任遠本次升任空軍作戰指揮官的安排相當罕見，引起內部的討論；他過去擔任部長辦公室主任，直升國防部政務辦公室主任時，也曾掀起討論，一直是軍方重點栽培的將領。

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