「你很韓國瑜耶！」成校園負面形容詞　蔡沁瑜：小孩回來講的啊

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜10日接受專訪，節目播放年輕人對韓國瑜的看法，多數年輕人認為韓國瑜愛唬爛、落跑市長。對此，親民黨不分區立委候選人蔡沁瑜表示，年輕人自有定見，但現在小朋友在校園會用「你很韓國瑜」罵人，被講說「很韓國瑜」的人就會不高興。

蔡沁瑜11日在《94要客訴》表示，不知道節目中街訪的年輕人是不是高雄人，但如果高雄的年輕朋友有這樣的反省的話，她覺得這是值得慶幸的事，而現在這個時間點來講，已經不是去探討韓國瑜本身人格特質的問題，而是去看說選民要做什麼樣的判斷跟選擇。

對於韓國瑜怪1450跟網軍帶風向抹黑，這會影響年輕人嗎？蔡沁瑜指出，對帶風向這件事情不以為然，以年輕人來講，大家一定有自我判斷，如果對政治事務很熱衷的人，在看這些節目的時候其實心裡早有定見，所以在網路發表看法，但有些小朋友就會覺得說「你很韓國瑜耶！」這代表什麼意思？現在在學校裡面常常會這樣講。

主持人問說是小孩回來講的嗎？蔡沁瑜說，「回來講的啊！他們說班上都在講說『你很韓國瑜』，大家被講說『很韓國瑜』就會很不高興」。同台的其他來賓聽了蔡沁瑜與主持人的談話後，也直言這句話是負面的形容詞。



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