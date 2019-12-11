桃園立委參選人趙正宇控對手加重誹謗　陳學聖：讓事實說明白

▲桃園市立委參選人趙正宇11日至八德警分局提告對手陳學聖違反選罷法與加重誹謗罪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市第六選區無黨籍立委參選人趙正宇11日以對手陳學聖陣營印製文宣，指稱他「背叛」國民黨、「逆賊」投靠民進黨、立委任內沒替軍公教人員爭取年金等，至八德警分局提告國民黨對手陳學聖違反選罷法與加重誹謗；陳學聖指出，趙早背叛國民黨是多數藍營支持者想法，有沒有投靠民進黨、立委任內為軍公教爭取年金等「就讓事實說明白」吧。

立委委參選人趙正宇近午到八德警分局提告對手國民黨立委參選人陳學聖與競選團隊楊姓副主任在文宣中，散布他沒有替軍公教人員爭取年金、還暗指他為「逆賊」與背叛國民黨，已明顯涉嫌公然侮辱、加重誹謗與違反選罷法意圖使人不當選，因此對陳學聖與楊姓副主任提告。

趙正宇認為，他曾任3屆議員，2014年因國民黨電話民調爭議讓他在議員提名初選落敗，最後遭國民黨撤銷黨籍，他才以無黨籍身分競選桃園市第一屆市議員，他強調自己絕非民進黨員，與民進黨結盟是為謀求民眾最大利益才加入黨團運作，但不受動員限制，更無所謂無黨紀問題，他尊重民意。

趙正宇委任律師許子豪解釋，趙正宇在2014年是遭國民黨開除黨籍，並非背叛國民黨，至於刪除年金部分，趙從未主張刪除年金，在立院年金相關法案中還提出「要如何恢復年金」的法案與修改年金法案，立院會議紀錄都有紀錄。

▲針對桃園市立委參選人趙正宇提告，陳學聖11日說，就讓事實說明白吧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳學聖稍後受訪時強調，趙說沒與民進黨掛在一起，事實上大街小巷選舉看板上，包括小英競選總部都可以看見小英、鄭文燦與趙正宇的聯合看板，小英的後援會趙正宇也參加，趙就是支持小英，沒有所謂無黨籍立委，趙顯然是支持小英。

陳學聖還說，對國民黨陣營而言，趙本來就已離開國民黨且是背叛國民黨，這是藍營多數支持者共同想法，在立院年金改革時，趙偶爾插花挺一下藍營，但大部分法案，趙從來沒有支持國民黨，最可以驗證的是，當年金改革法案通過後，藍營主張釋憲但欠一席立委，如趙當時支持藍營就可順利提出釋憲案，但趙不願意連署釋憲案，大家就公認趙已背叛國民黨。

至於趙所指，競選團隊批趙是逆賊，這是藍營裡其他人傳的照片，我的楊姓副主任只是轉傳，趙是否叛逆或背叛，可由法院去認證他是否背叛國民黨，現在大街小巷民進黨懸掛競選看板，趙與民進黨合體照片已說明了事實，至於趙提告，藍營認為「就讓事實說明白」吧。

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