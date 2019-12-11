　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園立委參選人趙正宇控對手加重誹謗　陳學聖：讓事實說明白

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲桃園市立委參選人趙正宇11日至八德警分局提告對手陳學聖違反選罷法與加重誹謗罪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市立委參選人趙正宇11日至八德警分局提告對手陳學聖違反選罷法與加重誹謗罪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市第六選區無黨籍立委參選人趙正宇11日以對手陳學聖陣營印製文宣，指稱他「背叛」國民黨、「逆賊」投靠民進黨、立委任內沒替軍公教人員爭取年金等，至八德警分局提告國民黨對手陳學聖違反選罷法與加重誹謗；陳學聖指出，趙早背叛國民黨是多數藍營支持者想法，有沒有投靠民進黨、立委任內為軍公教爭取年金等「就讓事實說明白」吧。

立委委參選人趙正宇近午到八德警分局提告對手國民黨立委參選人陳學聖與競選團隊楊姓副主任在文宣中，散布他沒有替軍公教人員爭取年金、還暗指他為「逆賊」與背叛國民黨，已明顯涉嫌公然侮辱、加重誹謗與違反選罷法意圖使人不當選，因此對陳學聖與楊姓副主任提告。

趙正宇認為，他曾任3屆議員，2014年因國民黨電話民調爭議讓他在議員提名初選落敗，最後遭國民黨撤銷黨籍，他才以無黨籍身分競選桃園市第一屆市議員，他強調自己絕非民進黨員，與民進黨結盟是為謀求民眾最大利益才加入黨團運作，但不受動員限制，更無所謂無黨紀問題，他尊重民意。

趙正宇委任律師許子豪解釋，趙正宇在2014年是遭國民黨開除黨籍，並非背叛國民黨，至於刪除年金部分，趙從未主張刪除年金，在立院年金相關法案中還提出「要如何恢復年金」的法案與修改年金法案，立院會議紀錄都有紀錄。

▲針對桃園市立委參選人趙正宇提告，陳學聖11日說，「就讓事實說明白」吧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園市立委參選人趙正宇提告，陳學聖11日說，就讓事實說明白吧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳學聖稍後受訪時強調，趙說沒與民進黨掛在一起，事實上大街小巷選舉看板上，包括小英競選總部都可以看見小英、鄭文燦與趙正宇的聯合看板，小英的後援會趙正宇也參加，趙就是支持小英，沒有所謂無黨籍立委，趙顯然是支持小英。

陳學聖還說，對國民黨陣營而言，趙本來就已離開國民黨且是背叛國民黨，這是藍營多數支持者共同想法，在立院年金改革時，趙偶爾插花挺一下藍營，但大部分法案，趙從來沒有支持國民黨，最可以驗證的是，當年金改革法案通過後，藍營主張釋憲但欠一席立委，如趙當時支持藍營就可順利提出釋憲案，但趙不願意連署釋憲案，大家就公認趙已背叛國民黨。

至於趙所指，競選團隊批趙是逆賊，這是藍營裡其他人傳的照片，我的楊姓副主任只是轉傳，趙是否叛逆或背叛，可由法院去認證他是否背叛國民黨，現在大街小巷民進黨懸掛競選看板，趙與民進黨合體照片已說明了事實，至於趙提告，藍營認為「就讓事實說明白」吧。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►擅將閨蜜加入政黨還幫繳500元黨費　女挨告偽造文書不起訴

►爸爸帶小孩進摩鐵假裝說「媽媽沒跟」　警臨檢：她是通緝犯躲在廁所！

►出生14天！47歲爸不爽男嬰夜哭...狂毆致死　躲回嘉義要老爸「幫忙處理屍體」

ET快訊
人妻酒醒躺摩鐵「老公麻吉在抽菸」　驚覺遭撿屍大崩潰！
陳鴻文12強完美表現　日職提出身分照會！
尾牙加發3億年終獎金！人人都有最高拿800萬　員工相擁哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲鬆口選2024　宋楚瑜不耐：追求4年後彩霞不如扎根

桃園立委參選人趙正宇控對手加重誹謗　陳學聖：讓事實說明白

旅行箱創辦人陳志彬參選立委提超有感政見　國道超車道限速160

韓辦公布「空心蔡」鎖國5大困境！讓台灣成世界經濟版圖孤兒

「假交流真觀光」5千陸客非法來台！移民署3點聲明：移請國安單位偵處

選戰倒數！民進黨衝高投票率：告訴世界選擇民主、不是中國大陸

「你很韓國瑜耶！」成校園負面形容詞　蔡沁瑜：小孩回來講的啊

守住雲林「民主防線」　卓榮泰痛批國民黨：去年文旦之亂、今年花生之亂

阮昭雄、謝佩芬、吳怡農發起「下架吳斯懷」：5成民眾憂國安疑慮

張顯耀合體蔡正元組藍軍大砲團　國民黨常會今拍板

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

柯文哲鬆口選2024　宋楚瑜不耐：追求4年後彩霞不如扎根

桃園立委參選人趙正宇控對手加重誹謗　陳學聖：讓事實說明白

旅行箱創辦人陳志彬參選立委提超有感政見　國道超車道限速160

韓辦公布「空心蔡」鎖國5大困境！讓台灣成世界經濟版圖孤兒

「假交流真觀光」5千陸客非法來台！移民署3點聲明：移請國安單位偵處

選戰倒數！民進黨衝高投票率：告訴世界選擇民主、不是中國大陸

「你很韓國瑜耶！」成校園負面形容詞　蔡沁瑜：小孩回來講的啊

守住雲林「民主防線」　卓榮泰痛批國民黨：去年文旦之亂、今年花生之亂

阮昭雄、謝佩芬、吳怡農發起「下架吳斯懷」：5成民眾憂國安疑慮

張顯耀合體蔡正元組藍軍大砲團　國民黨常會今拍板

侯傑晚年淒涼「女兒斷金援」　林福地幫租單身套房：他個性很傲

好懷念！泰山收費站懷舊回顧展　收費員帶你探訪秘道

峇里風網美拍不停！雲林免門票「秋戀玫瑰季」千株玫瑰綻放　絕美沙灘可遛小孩

光碟勒索網紅又違約公開　主播秦綾謙前夫判賠240萬

擔憂隱私外洩　美國司法部對Google收購Fitbit啟動審查

台灣插畫家筆下的一個人時光　原來放空耍廢也可以很療癒

黑歷史出土！他登入「體育護照」驚見小六→高三身高+體重　網實測：真的有！

再放大絕！漢堡王雙12「買1送2」全門市限量　網暴動：星期四不上班了

觸診時被醫師碰「菊花」　他拿球棒衝診間猛K遭判3月

捷報！國際國中科學奧林匹亞競賽　台灣奪6金、世界第2

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

韓國瑜一句話亂民調？傳組頭「認賠不玩了」內幕曝

韓國瑜：心中沒任何對不起高雄市民

韓國瑜：中國是個概念　中華文化是信念

館長反韓國瑜：國民黨自己推開我

艦長P圖韓不雅照　寶傑崩潰：我命真大

影／韓辦出示公文打臉黃國昌　王淺秋：拿不出證據就閉嘴

「鋼鐵H夾克」開賣！韓國瑜嗆綠：確定你們詢問度破表？

表態競逐2024　柯文哲：沒有意外的話會選

開直播遭謝和弦亂版　柯P：我找朋友去關心一下

回應「落跑市長」　韓國瑜：沒對不起高雄市民

苗栗通過200億預算　連26年未刪

韓國瑜：冒牌「韓粉」到處攻擊人

祁家威籲票投蔡英文　立委保住林奕華

更多熱門

相關新聞

總統府酸陳學聖：關心數位落差不分你我他

總統府酸陳學聖：關心數位落差不分你我他

國民黨立委陳學聖5日質疑，教育部民國75年函覆檢送蔡英文副教授證書的公文，在國發會查不到，要求教育部與政大在明天中午前提出公文。不過，教育部5日下午就發文澄清，上網查就可查到，證明確實有保存該公文；總統府發言人也於臉書狠酸，「基於對數位落差的關懷，以下連結可以幫助陳委員正確的在資料庫中找到他搜尋不到的公文」。

陳學聖稱蔡英文副教授聘書「不見了」　教育部打臉

陳學聖稱蔡英文副教授聘書「不見了」　教育部打臉

私刑場鞭蔡英文論文　13學者名單多人未獲同意被硬塞引怨

私刑場鞭蔡英文論文　13學者名單多人未獲同意被硬塞引怨

蔡英文論文444個錯字　政大師批：標籤貼到不夠用

蔡英文論文444個錯字　政大師批：標籤貼到不夠用

私設刑堂鞭打蔡英文論文？陳學聖喊侮辱

私設刑堂鞭打蔡英文論文？陳學聖喊侮辱

關鍵字：

趙正宇提告對手加重誹謗陳學聖讓事實說明白

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

小禎15年前清純長相曝光！　

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面