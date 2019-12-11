旅行箱創辦人陳志彬參選立委提超有感政見　國道超車道限速160

▲無黨籍立委參選人陳志彬，提出國道超車道限速提高到160公里的政見，讓民眾超有感。（圖／取自陳志彬臉書）

記者白珈陽／台中報導

42歲百夫長旅行箱創辦人陳志彬，以無黨籍身分投入台中市第4選區立委選舉，他在網路上提出多項政見，其中，他主張「提升國道速限、嚴格取締龜速車」，希望國道超車道限速提高到160公里、快車道提高到130公里，並嚴格取締占用內車道的龜速車。此政見一出，立即引起許多曾在國道上遇見龜速車的民眾的共鳴，認為心有戚戚焉。

陳志彬以網路作為競選總部，除開設「陳志彬」個人臉書參政專頁，也將個人政見放在YOUTUBE，讓選民能輕鬆了解他的理念。他認為，此舉是符合時代潮流也可節省開支，降低參選門檻，可鼓勵更多有志青年參政。

他於11月19日上傳一項政見至YOUTUBE，他說，隨著汽車工業飛快進步，國道高速公路的相關法規也必須與時俱進，他認為國道上常遇見龜速車擋道，讓其他遵守超車道限速的民眾要因此變換車道，徒增危險性，所以他提出「提升國道速限、嚴格取締龜速車」。

他提到，42年前國道1號的最高速限為100公里，而42年後的今天，國道一號最高速限仍然受限於110公里，他主張，國道1號、國道3號的部分適宜路段，最高速度限制必須有所調整，國道超車道限速提高到160公里，快車道提高到130公里，並嚴格取締占用內車道的龜速車。

依據交通部高公局公告，《高速公路及快速公路交通管制規則》第8條規定，不同車種及車速車輛應分道行駛原則，除大型車及行駛速率低於時速80公里慢速小型車，超車外應行駛外側車道，內側車道為超車道，但小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道，中間（中線、中內及中外）車道則提供時速80公里以上之車輛行駛。

國道公路警察局已將慢速車佔用內側車道列為重點取締項目，為加強宣導用路人正確使用車道觀念，於國1及國3雙向適當位置設置多處「內側車道為超車道」標誌牌面。由於許多民眾都有在國道上遇見龜速車的經驗，動彈不得的感覺十分難受，因此陳志彬此政見一出，紛紛拍手叫好。

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