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社會 社會焦點 保障人權

轉彎互卡不相讓　賓士男「三字經」連發怒飆貨車司機

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記者白珈陽／台中報導

台中市劉姓貨車駕駛6日上午行經東區十甲東路要左轉進振興路時，一輛黑色賓士車剛好也要從對向右轉進振興路，由於前方車輛眾多，劉男與賓士車駕駛就卡在路口轉角，此時劉男將車後退再往前，導致賓士車無法插隊，不料此舉引來賓士車男強烈不滿，下車以三字經辱罵劉男，還拍打其車窗，劉男當下雖不斷道歉，但事後不甘受辱持行車紀錄器報警，全案將依公然侮辱、違反道交條例罪嫌偵辦。

▲劉姓貨車駕駛6日與賓士車男發生行車糾紛，事後不甘受辱憤而報警。（圖／讀者提供）

▲劉姓貨車駕駛6日與賓士車男發生行車糾紛，事後不甘受辱憤而報警。（圖／讀者提供）

台中市第三警分局東區分駐所表示，劉姓貨車駕駛6日上午10時20分許，行駛於東區十甲東路與振興路口時，與一輛賓士車發生行車糾紛，經調閱監視器發現，小貨車與賓士車行駛於十甲東路上分別欲左轉以及右轉振興路，該2車於路口互不相讓，賓士車駕駛憤而下車與劉男理論發生糾紛。

路口監視器畫面中，劉男正好與要右轉的賓士車男卡住，因前方車輛眾多，劉男倒車再往前，拉近與前車的距離，讓賓士車男無法插入車道，此舉引起賓士車男強烈不滿，下車以三字經飆罵劉男，還不斷拍打其車窗，劉男雖當場道歉，但事後心有不甘，遂持行車紀錄器向警方報案。

▲賓士車男不滿貨車司機不相讓，下車飆罵其三字經。

▲賓士車男不滿貨車司機不相讓，下車飆罵其三字經。

警方表示，路口監視器影像因雨勢導致鏡頭模糊，無法正確解析賓士車車牌，但經連日積極調閱相關監視器畫面，已掌握到賓士車駕駛身分，並通知他到案釐清案情，全案將依法究辦。警方呼籲，民眾如遇有行車糾紛，請立即撥打110請求協助，警方將依法積極辦理，切勿以暴力解決問題，以免觸法。

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