寵物煉獄！18隻狗遭棄養擠7坪套房　互相啃咬僅剩狗頭...惡飼主被訴

▲周男將18隻狗遺留在7坪大套房內，未提供飲水及食物，讓18隻狗全數死亡。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區一處出租套房於2019年4月間，傳出濃厚惡臭味，房東前往查看，竟於房間內發現15具狗屍，另有3具狗屍遭啃咬僅剩狗頭，屍骸散落房間各個角落；檢方查出，該套房承租人周姓男子，在3月間因缺錢、女友不願意繼續住於是搬離套房，僅帶走10隻狗，又未提供充足的飲水及食物，讓遺留在套房中的其餘18隻狗因疾病、缺水、飢餓相繼死亡，甚至因飢餓啃食屍體，台中地檢署10日依違反動物保護法將周男起訴。

▲▼套房內遍布狗屍及排泄物，惡臭撲鼻、慘不忍睹。

起訴書指出，周男（27歲）自2017年7月3日向房東王男承租台中市北區五權路約7、8坪大的套房，並在房內飼養20多隻犬隻，但2019年3月間自行搬離承租的套房，任由這些狗自生自滅，使狗生活於擁擠、髒亂且充斥排泄物及屍體的空間，也無提供飲水及食物，更未帶生病的狗就醫，使狗因疾病、缺水及飢餓相繼死去。而存活下來的狗，因飢餓啃食死去的狗屍，致使犬隻屍骸四散僅剩狗頭。

該套房大樓黃姓管理員於4月28日，通知王姓屋主的妻子套房傳出惡臭，王男妻子則委請黃男查看，查看後竟當場發現18具狗屍，包括籠子內7具、冰箱內2具、床邊塑膠袋2具、床底3具及洗衣籃內2具，其餘屍體殘骸、狗頭則四散於地板上，現場臭味撲鼻，慘不忍睹；可怖的現場直至5月3日才終於清潔完畢，之後除民眾通報動保局處理，王姓房東也氣的對周男提告。

▲▼存活下來的狗啃食已死去的狗屍，屍骸四散房間地板僅剩狗頭。

周男向檢方坦承他所飼養的狗大量死亡，但否認違反動物保護法的犯行。他辯稱，在2月底時先死了2隻，他因缺錢幫狗辦後事於事先將狗屍放在冰箱，但後來要處理的時候，其他的狗卻相繼死亡，應該是傳染疾病所致。一直到3月底，因工作繁忙沒時間處理狗的問題，女友又不願意住，只好在外面找日租套房。周男也說，他還是有回去稍作整理，也有供給食物與水。

檢察官指出，周男3月間搬離套房後，除未處理狗屍體、也未帶生病的狗就醫、未處理狗的排泄物，套房內雜亂無比、狗籠緊閉也無充足的水及食物，極易使犬隻互相傳染疾病或因飢餓而死亡。檢方認為，周男至少飼養18隻狗，卻不處理狗屍體及排泄物，使犬隻遭受不人道待遇，足認周男友虐待、傷害及宰殺的犯意，因此依違反動物保護法將他起訴。

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