北海科大系主任被爆A學生獎金　海大急澄清：北海科大非「海大」

▲國立海洋大學位於基隆八斗子。（圖／國立海洋大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台北海洋科技大學日前被爆表演藝術系主任，冒用學生名義參加校外競賽，賽後還A學生獎金，共3萬元，事發後有媒體標題誤將台北海洋科技大學簡稱為「海大」，讓國立海洋大學躺著也中槍。對此海洋大學表示，海大簡稱2007年早已取得專利，請別再誤用，造成校方困擾。

國立台灣海洋大學已創校66周年，但近來學校收到很多校友與家長的抗議信，認為媒體報導的醜聞明明是北海科大，但卻以「海大」來寫，讓大家誤會很深，甚至有家長打電話詢問「是不是海大在台北的分校？」

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海大指出，校方已在2007年6月16日正式取得「海大」簡稱商標權利，國內其他大專院校不得再使用，但仍經常被誤用在其他學校，造成困擾。

▲海大指出，校方已在2007年6月16日正式取得「海大」簡稱商標權利，國內其他大專院校不得再使用，但仍經常被誤用在其他學校，造成困擾。（圖／國立海洋大學提供）

海大副校長莊季高表示，「海大」自1953年創校以來，一直以海洋為名，也以海洋為主要的特色，不僅在台灣是歷史最悠久、排名第一的海洋大學，也是世界排名頂尖的海洋大學，1989年改制大學之後，「海大」的簡稱就一直沿用至今。

莊季高強調，過去台灣只有一所海洋大學，一直到2004年高雄海洋技術學院升格為科技大學後，校名的簡稱常常令人混淆，為了避免外界誤會，2006年間向經濟部智慧財產局遞交校名簡稱「海大」及「校徽」圖商標註冊案，並在2007年6月16日正式取得商標權利，並在2017日再度申請新增「台海大」及「臺海大」簡稱，往後國內其他大專院校不得再使用該簡稱及圖示。

莊季高說，由於台北海洋技術學院在2017年升格為科技大學之後，多次對外聲稱校名簡稱為「台北海大」，外界直接稱之為「海大」，造成許多媒體誤用，甚至在新北捷運公司初期公布淡海輕軌營運路線圖中出現「台北海洋大學」站的規畫，造成許多學生及校友反彈，並在網路引起論戰，經協調之後相關單位也做了一些調整。近期由於負面新聞事件，媒體報導再次誤用，讓校方相當困擾，在一次呼籲以後大家在使用學校簡稱時不要再有誤用的情形。

