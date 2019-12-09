小米可折疊式手機專利曝光！正面全螢幕無瀏海　前置鏡頭可彈出

▲小米公司也準備推出可折疊式手機。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

近日據 tigermobiles 報導，小米公司一項新的可折疊式手機設計專利曝光，採用彈出式鏡頭、正面全螢幕和背部輔助螢幕的設計。

據tigermobiles消息，早在2018年8月28日小米公司向中華人民共和國國家知識產權局申請了一項手機設計專利，該專利於2019年12月6日正式公佈，帶有設計草圖，展示了這款手機的細節。

外媒表示，從曝光的設計草圖和tigermobiles的渲染圖可以看到，這款手機的正面採用了全螢幕設計，沒有任何「瀏海」設計。前置鏡頭採用了彈出式的設計，根據彈出模板猜測至少將採用雙鏡頭組合，手機背部則採用了橫向排列的三鏡頭設計。

▲傳言小米從年初開始就一直在開發折疊式手機。（圖／取自tigermobiles）

從使用狀態的設計草圖可以看到，此款手機是一款可折疊式手機，在後置鏡頭上方帶有一塊輔助螢幕，當折疊手機時可以看到電話和訊息的提醒等等。

據傳三星設定在2020年銷售600萬部可折疊式手機的目標。小米從年初開始就一直在開發折疊式手機，有傳言稱它為Mi Fold或Mi Flex，與三星相比之下應較便宜。





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