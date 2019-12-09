　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

小米可折疊式手機專利曝光！正面全螢幕無瀏海　前置鏡頭可彈出

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲小米 Xiaomi。（圖／路透社）

▲小米公司也準備推出可折疊式手機。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

近日據 tigermobiles 報導，小米公司一項新的可折疊式手機設計專利曝光，採用彈出式鏡頭、正面全螢幕和背部輔助螢幕的設計。

據tigermobiles消息，早在2018年8月28日小米公司向中華人民共和國國家知識產權局申請了一項手機設計專利，該專利於2019年12月6日正式公佈，帶有設計草圖，展示了這款手機的細節。

外媒表示，從曝光的設計草圖和tigermobiles的渲染圖可以看到，這款手機的正面採用了全螢幕設計，沒有任何「瀏海」設計。前置鏡頭採用了彈出式的設計，根據彈出模板猜測至少將採用雙鏡頭組合，手機背部則採用了橫向排列的三鏡頭設計。

▲▼小米 專利 。（圖／取自tigermobiles）▲▼小米 專利 。（圖／取自tigermobiles）

▲傳言小米從年初開始就一直在開發折疊式手機。（圖／取自tigermobiles）

從使用狀態的設計草圖可以看到，此款手機是一款可折疊式手機，在後置鏡頭上方帶有一塊輔助螢幕，當折疊手機時可以看到電話和訊息的提醒等等。

據傳三星設定在2020年銷售600萬部可折疊式手機的目標。小米從年初開始就一直在開發折疊式手機，有傳言稱它為Mi Fold或Mi Flex，與三星相比之下應較便宜。

 

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

LG折疊式手機新專利曝光　外型酷似華為Mate X

三星折疊平板專利曝光！　可向內折疊、四邊等寬

ET快訊
娃娃機擺黃色iPhone 11！「花40塊夾出」他開箱秒昏.
天龍哥搬到桃園4年嚇喊「治安極度恐怖」！列4罪狀：每天都不安
闖屋綑綁拍裸照！辣人妻護女喊：拍我就好..他割胸罩狂摸待6h
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

小米可折疊式手機專利曝光！正面全螢幕無瀏海　前置鏡頭可彈出

Google員工反對技術用於作戰　但亞馬遜老闆貝佐斯說「支持國防部」

Nokia品牌授權印度公司Flipkart　明天推出首款智慧型電視　

日媒讚煮出世界一白米飯　Vermicular IH鑄鐵電子鍋台灣開賣

網購貨到底到哪裡了？Google Search讓你可以直接查

Mac Pro、Pro Display XDR 確定10日在美開放訂購！實際出貨日未確定　台灣仍沒消息　　

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

小米可折疊式手機專利曝光！正面全螢幕無瀏海　前置鏡頭可彈出

Google員工反對技術用於作戰　但亞馬遜老闆貝佐斯說「支持國防部」

Nokia品牌授權印度公司Flipkart　明天推出首款智慧型電視　

日媒讚煮出世界一白米飯　Vermicular IH鑄鐵電子鍋台灣開賣

網購貨到底到哪裡了？Google Search讓你可以直接查

Mac Pro、Pro Display XDR 確定10日在美開放訂購！實際出貨日未確定　台灣仍沒消息　　

她輸12票告「16幽靈人口」敗訴！瑞芳碩仁里里長當選有效

沙烏地阿拉伯餐廳「性別隔離入口」解禁　強制規定→業者自由選擇

每天都在掙扎要不要繼續等下去　妳與曖昧對象有機會在一起嗎？

灌醉熱褲學妹輪姦　還用「牙刷」插入刷下體滅證…2渣男下場曝光

浸大學生會長批民進黨「不幫香港只顧選票」　網氣炸：台灣欠你們什麼？

韓記者丟直球問緋聞！玄彬、孫藝真正面回答　導演加碼爆料

送「必勝達摩」　游錫堃盛讚陳亭妃打拼堪稱台南精神

張宇韶／夾手演很大？國民黨集體得了「韓國瑜症候群」

3男女深夜討1萬元債務　欠錢的更凶！猛砸BMW...快打警拔槍喊趴下

爆走神鴨TOYOTA Yaris GR-4前導影片曝光　社長親身下海當男主角

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

3C家電熱門新聞

高階iPhone傳明年起採用無線充電！移除Lightning

後繼機款不叫「iPhone SE 2」！　蘋果新機命名曝光

小米可折疊式手機專利曝光！正面全螢幕無瀏海　前置鏡頭可彈出

AirPods Pro在台上市時程轉彎

外媒爆蘋果明年推5機款！最低售價1.2萬

Google搜尋讓你直接查物流狀態

Vermicular IH鑄鐵電子鍋台開賣

iPhone 11充電殼相機快門按鍵「按了沒用」？

Google員工反對技術用於作戰　但亞馬遜貝佐斯說「支持國防部」

Mac Pro、Pro Display XDR 確定10日在美開放訂購！　台灣仍沒消息

AirPods Pro可能於下週末開賣

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

蘋果放大招！傳明年新iPhone將與AirPods綑綁銷售

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

更多熱門

相關新聞

慈濟簽訂專利轉移　幹細胞醫療用於皮膚修復

慈濟簽訂專利轉移　幹細胞醫療用於皮膚修復

慈濟醫療再度與羅麗芬控股攜手合作，七日下午，由慈濟醫療財團法人與羅麗芬控股簽訂「幹細胞多胜肽抗衰產學合作備忘錄」，將花蓮慈院基因暨幹細胞研製中心主任孫立易研發的「快速拋棄式脂肪幹細胞萃取技術」的專利技術轉移至羅麗芬控股，希望能將此技術運用在皮膚修護上。

小創意大體貼　護理師研發舒適護理醫材

小創意大體貼　護理師研發舒適護理醫材

TrendForce：三星、華為、蘋果是手機Q3市佔前三強　

TrendForce：三星、華為、蘋果是手機Q3市佔前三強　

LG折疊式手機新專利曝光　酷似華為Mate X

LG折疊式手機新專利曝光　酷似華為Mate X

蘋果獲62項專利！包含Pro級商用頭戴式耳機　具虛擬會議室功能

蘋果獲62項專利！包含Pro級商用頭戴式耳機　具虛擬會議室功能

關鍵字：

小米Xiaomi可折疊式手機專利

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面