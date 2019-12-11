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深圳確診一宗境外傳入茲卡病例！「赴柬埔寨務工」33歲男染病

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茲卡病毒透過蚊子傳播。（圖／達志影像／美聯社）

▲茲卡病毒透過蚊子傳播。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省衛生健康委10日通報一宗境外傳入茲卡（Zika）病毒個案，患者是一名33歲男性，8日從柬埔寨乘搭飛機回國，被海關發現有發燒症狀。根據病例流行病學史、症狀及實驗室檢測結果，診斷為茲卡病毒感染病例。目前，患者已隔離觀察治療，症狀平穩。

通報表示，患者6月18日赴柬埔寨務工，12月8日乘搭飛機回國，由深圳機場口岸入境時，被深圳海關發現有發燒症狀，經深圳海關實驗室和深圳市疾控中心檢測茲卡病毒核酸陽性；目前，疾控機構已對疫點周邊開展病媒生物監測、消殺滅蚊等相關工作。

據了解，茲卡病毒感染是一種主要通過伊蚊傳播的傳染病，據世界衞生組織（WHO）於2018年7月20日更新的數據，全球有86個國家和地區報告發生了經蚊媒傳播的茲卡病毒感染疫情，其中以美洲國家為主。

大陸屬於WHO發布的茲卡病毒感染疫情四類地區，即有傳播媒介但迄今尚無傳播流行報告的地區，2016年至今年累計報告了30宗（包含本次）境外傳入茲卡病毒感染病例，均為輕症。

此前，疾病管制署2月20日曾公佈台灣確認今年首例茲卡病毒感染症病例，個案為中部10多歲男性，當月上旬隨家人至越南胡志明市探親，返國前已經有發燒症狀，15日入境經機場發燒篩檢站攔檢並採檢通報，於20日確診，為境外移入病例。

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