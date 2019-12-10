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男友手錶50歲阿姨送的　20歲短髮妹一句話遭毒打變熊貓

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▲深圳一名王小姐被男友暴打。（圖／翻攝自第一現場，下同）

▲深圳一名王姓女子被男友暴打，雙眼都瘀青。（圖／翻攝自第一現場，下同）

記者劉亭／綜合報導

情人要慎選！大陸深圳一名20歲王姓短髮妹指出，一年之內被男友打了十多次，更多次住院，雖然曾經報警但沒有解決問題。現在因為男友8日在走廊暴打她的行為被監視器拍下，寶安區婦聯、公安都已介入提供協助。

根據《第一現場》報導，從監控畫面可看到，男子將王姓女子拽出房間，左手拉住王女的頭髮，右手將人一拳打倒在地，之後又朝頭部附近連揮數拳。幾秒之後，王女試圖爬起離開，該男子又上前揮拳毆打。

▲深圳一名王小姐被男友暴打。（圖／翻攝自第一現場，下同）

王小姐表示，男友大她好幾歲，是透過朋友在酒吧聚會介紹認識的，本來覺得對方很紳士，交往之後就同居了，沒想到惡夢卻就此開始。男友有暴力傾向，只要不開心就動手，一年內就被打了十多次。

王小姐也透露，只要男友心情不好，就會拿她出氣，前一陣子更發現男友和50歲的阿姨聊一些亂七八糟的話，「你是我的寶，我什麼都願意給你」，而且阿姨還送了手機、紅包，結果她和男友詢問之後，又被毒打一頓。

▲深圳一名王小姐被男友暴打。（圖／翻攝自第一現場，下同）

而8日在走廊被暴打當天，是因為王小姐陪男友去吃飯喝酒，她不小心在對方同事、朋友面前說出，男友手機是50歲阿姨送的，因此激怒了男友，不但家中東西全被砸壞，自己更被追打到走廊。

王小姐無奈表示，自己也想過要跟男友分手，但對方卻時常威脅說要扭斷她脖子，兩人一起同歸於盡，或是要殺了她，因此害怕不敢離開。但經過這次事件之後，王小姐已經徹底心灰意冷。寶安區婦聯透露，目前當事人狀況安全，公安機關已介入調查。

王小姐之後在記者陪同下，與毆打她的男友對質，但對方閉口不談是否有施暴行為。

▲深圳一名王小姐被男友暴打。（圖／翻攝自第一現場，下同）

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