　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老友媳婦當情婦！婚外情畸戀變調　瘦小男殺女友還扒衣「裸屍丟竹林藏2年」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／鏡週刊

去年8月，台南一名筍農在南化山區發見一顆風化已久的骷髏頭，嚇得趕緊報案。警方查出這是一起發生在2年前的情殺案，凶手陳文釧懷疑同居的柬埔寨籍女友王米稼出軌，開車載她到人煙罕至的山區將她殺害。

辦案人員透露，陳文釧原本從事兔子繁殖工作，常到山上抓野兔，對案發現場環境十分熟悉。當年王米稼從柬埔寨嫁到彰化，就是陳幫忙介紹給合夥人的兒子，但2人幾年後離婚，王轉而與大她20歲的陳交往。

因陳文釧有老婆，加上與女友的前公公是朋友，2人只能偷偷交往，直到女友2010年懷孕，才不得不離開彰化。這時女友向陳提議，一起回柬埔寨投資養豬事業，被蒙在鼓裡的陳妻還給錢金援，壓根沒想到老公是與小三雙宿雙飛。

殺害同居人的凶手陳文釧，被警方帶回現場模擬。（翻攝畫面）

陳文釧與女友在柬埔寨的養豬事業最後以失敗收場，只好返回台灣，在女友表姊茄萣的住家附近租屋同居，2人靠打零工維生，經濟狀況不如以往，加上陳年近60，察覺女友對他日趨冷淡，連孩子都丟給他照顧，因此經常爭執。身型瘦小、只有150公分的陳，比女友矮了一個頭，2人打架時，陳多屈居下風，讓他心懷不滿。

後來，陳文釧看到女友與其他男人有說有笑、狀似親密，情緒終於爆發。2016年6月20日，陳向女友佯稱要搬回彰化居住，與她及女兒一同到高鐵台南站租車，開車載2人北上。

當天下午4點半，陳文釧開車到南化區玉山里的案發現場，質問女友是否「討客兄」？雙方發生口角，陳憤而持現場拾獲的木棍毆擊女友頭部、肩頸、腳部，女友因顱骨骨折、顱內出血、中樞神經衰竭死亡。陳動手後，將女友身上衣物全部脫去，並將屍體丟棄在產業道路旁的竹林內，隨後駕車離去。


更多鏡週刊報導
【小三淪裸鬼5】警破案後祭拜燒紙衣　女鬼2度露臉答謝
【小三淪裸鬼1】竹林驚見22塊人骨　4大靈異巧合引導警方破命案
【小三淪裸鬼2】陽光普照突變風雨大作　分局長向屍骨喊話又轉晴

ET快訊
日圓創7個月新低！換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票
D球人妻瞞老公私拍AV　當過童星演夯劇…真實角色曝光網傻眼
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

抓妻頭撞牆、逼小三復合　夫保證「回來不打死妳」連吞兩張保護令

老友媳婦當情婦！婚外情畸戀變調　瘦小男殺女友還扒衣「裸屍丟竹林藏2年」

睡到一半下面涼涼的　醉男低頭一看「朋友趴兩腿間壞壞」

基隆女里長花30萬勸退對手　辦餐會高票當選「一年後遭判4年2月」

錄音曝光！小孩「爸爸和老師玩摔角越來越大聲，哈哈哈」　正宮心碎

不要亂屁！她嗆警「勸個屁」3字有罪　法官：屁為肛門臭氣算侮辱

三重89妹集體霸凌！見警秒吐「情慾真相」　凶狠4女下場慘了

快訊／北市新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓　現場未留遺書警約詢家屬查死因

台北港沉箱填海「3工人陪葬」　疑工程未設防落水措施7人落海

三重8+9妹KTV「20比1霸凌公審」推擠拉扯髮　集體飲料灌頂笑喊「生日快樂」

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

療癒系白胖龍貓被搔癢超享受！ 舒服到石化瞇眼...萌樣征服網❤

抓妻頭撞牆、逼小三復合　夫保證「回來不打死妳」連吞兩張保護令

老友媳婦當情婦！婚外情畸戀變調　瘦小男殺女友還扒衣「裸屍丟竹林藏2年」

睡到一半下面涼涼的　醉男低頭一看「朋友趴兩腿間壞壞」

基隆女里長花30萬勸退對手　辦餐會高票當選「一年後遭判4年2月」

錄音曝光！小孩「爸爸和老師玩摔角越來越大聲，哈哈哈」　正宮心碎

不要亂屁！她嗆警「勸個屁」3字有罪　法官：屁為肛門臭氣算侮辱

三重89妹集體霸凌！見警秒吐「情慾真相」　凶狠4女下場慘了

快訊／北市新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓　現場未留遺書警約詢家屬查死因

台北港沉箱填海「3工人陪葬」　疑工程未設防落水措施7人落海

三重8+9妹KTV「20比1霸凌公審」推擠拉扯髮　集體飲料灌頂笑喊「生日快樂」

王立強被指毫無情報價值　孫大千酸：跨國黑韓「鬧劇」人員應出來謝幕

企排／台電逆轉長力收賽季八勝　7人入選奧運資格賽名單兼兩職

突尼西亞巴士墜崖24死18傷　車頭全毀、遺體散布河床

哈日族福音！日圓創7個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

「是NCC還是髒兮兮？」　韓國瑜再批：媒體是台灣人的！不是民進黨的！

旺角深夜情況曝光　員警「全副武裝」街頭巡邏媒體民眾緊隨

追劇喜歡快轉竟藏迷人潛質！2大優點「懂得安排時間」網狂點頭

新台幣開盤貶值1.7分　以30.53元兌1美元開出

HIV感染看牙被拒診？　感染科醫師：防護一視同仁

台股今開盤上漲19點　站回11,500點

女騎士「卡平交道」距火車僅2m　驚險躲劫！台鐵：撞柵欄也要跑

社會熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

三重8+9妹KTV「20比1霸凌片」瘋傳

北市新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓

錄音曝！小孩「爸和老師玩摔角越來越大聲」正宮心碎

睡到一半好涼　醉男低頭見友趴腿間

基隆少年闖包廂！爆衝突互砍5傷

貓兒子火化埋盆栽被偷　主人淚喊：拜託還給我！

女里長30萬勸退對手　遭判4年2月

「7男6女壞壞趴」1年6場　穆川申判10月

她嗆警「勸個屁」有罪　法官：屁為肛門臭氣算侮辱

台北港沉箱填海作業「3工人陪葬」

老友媳婦當情婦　正宮傻傻金援讓他倆雙宿雙飛

他拿出熱熱的給吃　嫩妹秒昏厥 遭囚禁

美髮師洗頭一半起貪念…假動作偷客COACH包

更多熱門

相關新聞

錄音曝！小孩「爸和老師玩摔角越來越大聲」正宮心碎

錄音曝！小孩「爸和老師玩摔角越來越大聲」正宮心碎

錄音對話曝光！新北市一名洪姓人妻經子女告知，林姓丈夫會與小三玩「摔角」，且聲音越來越大聲，氣得提告求償50萬元。法官認為，林男破壞與原告共同生活圓滿安全及幸福倫常，因此判賠35萬元。

台南七股特生中心黑面琵鷺模型剪綵

台南七股特生中心黑面琵鷺模型剪綵

荷蘭美聲歌手獻唱為台南耶誕跨年揭幕

荷蘭美聲歌手獻唱為台南耶誕跨年揭幕

大賣場捕獲24歲野生暗黑女神！證實「來台定居」

大賣場捕獲24歲野生暗黑女神！證實「來台定居」

台南市赤崁文化關懷協會辦草地音樂會

台南市赤崁文化關懷協會辦草地音樂會

關鍵字：

鏡週刊小三柬埔寨台南竹林

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

高以翔離世一片哀悼　女星「冷血發文」網氣炸

他敲飯店門竟聽到：誰啊…門開眼前全是「毛」

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

防彈V蹦跳上台！朴敘俊寵溺笑

三重8+9妹KTV「20比1霸凌片」瘋傳

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面