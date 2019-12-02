老友媳婦當情婦！婚外情畸戀變調　瘦小男殺女友還扒衣「裸屍丟竹林藏2年」

圖、文／鏡週刊

去年8月，台南一名筍農在南化山區發見一顆風化已久的骷髏頭，嚇得趕緊報案。警方查出這是一起發生在2年前的情殺案，凶手陳文釧懷疑同居的柬埔寨籍女友王米稼出軌，開車載她到人煙罕至的山區將她殺害。

辦案人員透露，陳文釧原本從事兔子繁殖工作，常到山上抓野兔，對案發現場環境十分熟悉。當年王米稼從柬埔寨嫁到彰化，就是陳幫忙介紹給合夥人的兒子，但2人幾年後離婚，王轉而與大她20歲的陳交往。

因陳文釧有老婆，加上與女友的前公公是朋友，2人只能偷偷交往，直到女友2010年懷孕，才不得不離開彰化。這時女友向陳提議，一起回柬埔寨投資養豬事業，被蒙在鼓裡的陳妻還給錢金援，壓根沒想到老公是與小三雙宿雙飛。

陳文釧與女友在柬埔寨的養豬事業最後以失敗收場，只好返回台灣，在女友表姊茄萣的住家附近租屋同居，2人靠打零工維生，經濟狀況不如以往，加上陳年近60，察覺女友對他日趨冷淡，連孩子都丟給他照顧，因此經常爭執。身型瘦小、只有150公分的陳，比女友矮了一個頭，2人打架時，陳多屈居下風，讓他心懷不滿。

後來，陳文釧看到女友與其他男人有說有笑、狀似親密，情緒終於爆發。2016年6月20日，陳向女友佯稱要搬回彰化居住，與她及女兒一同到高鐵台南站租車，開車載2人北上。

當天下午4點半，陳文釧開車到南化區玉山里的案發現場，質問女友是否「討客兄」？雙方發生口角，陳憤而持現場拾獲的木棍毆擊女友頭部、肩頸、腳部，女友因顱骨骨折、顱內出血、中樞神經衰竭死亡。陳動手後，將女友身上衣物全部脫去，並將屍體丟棄在產業道路旁的竹林內，隨後駕車離去。



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