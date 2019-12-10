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19歲女大生騎Gogoro與左轉轎車相撞　大量失血送醫急救不治

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▲林姓女大生10日上午11時許騎乘機車，於環中路二段、廣福路口，與自小客發生碰撞，經送醫仍傷重不治。（圖／民眾提供）

▲林姓女大生10日上午11時許騎乘機車，於環中路二段、廣福路口，與自小客發生碰撞，經送醫仍傷重不治。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區10日發生一起死亡車禍，19歲林姓女大學生於上午11時許騎乘機車沿環中路往南方向直行，途經廣福路時因不明原因與左轉的自小客駕駛馮姓男子發生碰撞，車禍事故造成林女右耳、頭部出血，救護人員獲報趕赴現場時她已失去生命跡象，經送醫急救仍不治。雙方經酒測均無酒精反應，詳細事故原因警方正調查釐清中，已報請檢察官相驗死因。

警方表示，10日上午11時9分許，林姓女大學生騎乘機車沿環中路慢車道往南方向行駛，而自小客駕駛馮姓男子（22歲）則沿環中路內側車道左轉廣福路往西方向行駛，2車於環中路、廣福路口發生碰撞，林女機車車頭撞擊馮男自小客右側車身，林女當場倒地不起。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼林女騎乘機車與自小客駕駛馮男於環中路二段、廣福路口發生碰撞，不幸身亡。

▲▼林女騎乘機車與自小客駕駛馮男於環中路二段、廣福路口發生碰撞，不幸身亡。

西屯消防分隊表示，救護人員到場時，林女已無生命跡象，右耳及頭部均有出血，現場出血量約400CC，緊急將她送往中港澄清醫院搶救，仍回天乏術。

警方指出，此案已由檢方指揮偵辦，全案暫依過失致死罪嫌偵辦，林女死因已報請檢察官相驗；雙方經酒測均無酒精反應，將透過調閱監視器、相關目擊證人以釐清車禍真正原因。

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