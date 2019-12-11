共軍駐吉布地軍港「持續擴建」近完工！預計可停靠比「遼寧號」更大軍艦

▲衛星影像顯示，解放軍駐吉布地保障基地的軍用碼頭建設接近完工。（圖／翻攝自微博／河婆Jason007）

記者朱世凱／綜合報導

持續受到西方國家關注的解放軍駐吉布地（Djibouti）保障基地，近日被發現持續擴建當中，基地裡的碼頭建設也已接近完工。觀察人士指出，正在興建的碼頭長度有400公尺，比解放軍尺寸最大的軍艦「遼寧號」航空母艦還長，相信未來可停放比遼寧號更大的軍艦。

據《香港01》報導，從11月26日的衛星影像圖可以發現，解放軍駐吉布地保障基地的軍用碼頭建設已接近完成，碼頭長度約為400公尺左右；觀察人士認為，解放軍尺寸最大的軍艦是「遼寧號」航空母艦，其艦長306.5公尺，這也意味著新建的軍用碼頭能夠停泊解放軍幾乎所有船艦，間接使該基地成為中國在海外地區的戰略樞紐。

▼解放軍遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

報導指出，解放軍駐吉布地保障基地於2017年8月1日正式投入使用，至今已使用2年多的時間，除了先前建好的營房外，基地內特徵最明顯的就是直升機停機坪，以及新建的軍用碼頭。外界目前最關注的焦點是，中國何時能在吉布地擁有一條能夠駐停固定翼飛機的機場跑道。

據悉，除了中國以外，美國軍隊、日本自衛隊在吉布地都有軍事基地，他們也都能夠使用當地的一條大型機場跑道，藉此起降包括戰略運輸機（C-17級別）、戰術運輸機（C-130級別）、反潛巡邏機（P-3C/P-8A級別）等軍機。有消息稱，在擴建吉布提軍事基地外，中國原本計劃向吉布地政府購買一座野戰機場加以改造，但因為不明原因最終泡湯。

報導也稱，在進駐的過去2年中，解放軍在吉布地基地進行過多項軍事演練，包含野外徒步行軍、野外火炮射擊訓練等；解放軍同時也向當地民眾提供人道主義救援。

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