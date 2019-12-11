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「地表最強輕型坦克」首次外銷！　孟加拉軍購中國研發VT-5坦克

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中國新輕坦克西藏測試，可「蹲伏」進行埋伏跟空運。（圖／翻攝自騰訊網）

▲VT-5坦克示意圖，孟加拉成為第一個軍購的客戶。（圖／翻攝自騰訊網）

記者林彥臣／綜合報導

根據《新浪軍事》報導，在孟加拉國防部近期公開發布的現役裝備中，中國研發的出口版輕型坦克VT-5也現身，也等於正式確認孟加拉軍購VT-5坦克。孟加拉國媒體的跟進報導，孟加拉國採購的VT-5坦克數量將會達到44輛，相當於一個團的規模，而根據孟加拉軍方公開的計劃，預計採購的總數為140輛。

VT-5型輕型坦克是中國企業在近幾年新推出的標準輕型坦克，總重在35噸上下，和中國的59式中型坦克重量相當。而和59式中型坦克相比，VT-5坦克從設計到相應的附屬零部件採購應用都更加符合現代戰爭需求，該坦克也是一款標準的現代坦克。

根據官方的數據介紹，VT-5坦克，乘員3人，裝備一門105毫米主炮，可發射穿甲彈、高爆彈和反坦克導彈，搭載一挺12.7毫米的遙控機槍。該坦克擁有現代化火控系統，包括激光測距儀、彈道計算器、橫風傳感器、全景熱成像儀，配備一台800匹馬力的大功率發動機，最大速度達70公里/小時。

官方稱，VT-5坦克具有重量輕、火力猛、射擊精度高、機動性好、防護性強、資訊化程度高等特點，特別適合山地、水網、城市等特殊地域環境下作戰。

VT-5被指是中國人民解放軍陸軍於2019年裝備且在國慶閲兵首次公開的15式輕型坦克外銷版。15式坦克號稱「地表最強輕型坦克」，其整體作戰能力躋身當今世界頂尖水準。

孟加拉國是中國軍工產品的使用大戶，陸海空三軍裝備中擁有大量中國造裝備，包括殲-7改型戰機、056外銷版飛彈護衛艦等。

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