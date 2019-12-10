　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美國2020《國防授權法案》達成協議　支持提高台灣「防禦能力」擴大軍售

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼F-16。（示意圖／記者李毓康攝）

▲美國2020《國防授權法案》達成協議，支持提高台灣的防禦能力。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦參眾兩院軍事委員會歷經數月協商後，今天宣布就2020財政年度國防授權法案（NDAA 2020）達成共識，除了通過7380億美元（新台幣22.5兆元）的國防預算之外，也強調下年度的重要國防方針，著重在面對中國與俄羅斯的競爭，支持台灣提升防禦能力。

根據《路透社》報導，法案包含一系列因應中國潛在威脅威脅的規定，包括要求提供中國海外投資，中俄軍事關係的報告，禁止聯邦資金購買中國生產的列車與大客車，明確支持香港居民捍衛自身權利，保持充分自治的地位，支持台灣提高提升防禦能力。

比亞迪近期最受矚目的車「秦」，油電混和車，時速0-100只要4.9秒，70公里以內可用電，油耗1.6升。（圖／記者黃巧雯）

▲NDAA禁止聯邦購買汽車，顯然針對比亞迪汽車。（圖／資料照）

《香港經濟日報》引述美國《華爾街日報》報導，NDAA處處針對中國，禁止聯邦資金購買中國品牌汽車與列車，顯然針對中國電動汽車品牌比亞迪（BYD），以及鐵路設備企業中國中車（CRRC），禁止美軍購買中國品牌無人機，是劍指全球最大消費者無人機生產商大疆（DJI），要求採取行動，減少依賴中國供應稀土，要求華府就中國在北極地區軍事、投資活動提交報告。

報導指出，NDAA提到台灣的部分強調，支持向台灣擴大聯合軍事訓練、擴大軍售、擴展軍方高層交流，要求華府就中國內地對台灣軍事、經濟、資訊、外交、數位影響提交報告。

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！

ET快訊
小孩智商「遺傳爸爸or媽媽」？　答案揭曉了
雙12拚一波！iPhone 11 Pro Max「只要1元」
雪莉最終屍檢報告出爐　「身亡時間點曝光」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

聯誼超衰籤運！淡妝妹被逼「交出正妹閨蜜IG」　憤世哥狂密秀下限...結局療癒

甜喊「95加滿，跳停」...拿簽帳卡糗炸　老妹一聽驚呆！網笑：神基因

收滿月油飯「生米配蛋」　他心死：禮金包太少嗎？網一看曝…快拿回去換

高雄工地訂10個便當又退掉！小蜜蜂淚：日賺不到500還倒貼600　老闆現身了

請老公「拍2顆蒜頭」炒菜　人妻伸手接食材…下秒爆粗口：E04！

撞倒機車願意賠…騎士卻開「超扯報價」　他一看傻眼：買新車嗎　

美國2020《國防授權法案》達成協議　支持提高台灣「防禦能力」擴大軍售

新加坡加強與美合作　將設關島第四支戰鬥機訓練分遣隊

快訊／智利C-130軍機起飛卻失聯！　機上載有38人

俄羅斯計劃研發「遠程遙控」狙擊步槍　保護狙擊手安全

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

美國2020《國防授權法案》達成協議　支持提高台灣「防禦能力」擴大軍售

新加坡加強與美合作　將設關島第四支戰鬥機訓練分遣隊

快訊／智利C-130軍機起飛卻失聯！　機上載有38人

俄羅斯計劃研發「遠程遙控」狙擊步槍　保護狙擊手安全

土耳其國防部長打臉總統：期待軍購美國戰機　買俄國戰機太早

「超空泡子彈」突破空氣800倍阻力！水中射擊不受阻　挪威公司成功研發

希臘「幻象2000」愛琴海雷達鎖定土耳其巡防艦　嗆聲：這是土耳其人懂的語言

全球武器銷售額增5%　美製造商「賺飽2460億美元」居第一

日本2020年起不再買陸製空拍機　改買他牌取代現役機型

打火機變手拿包、棒球帽大到像安全帽　Moschino地鐵車廂辦秀超浮誇

強強出擊！「福灣 X APUJAN」3款聯名巧克力限量開賣　私心推薦必吃款先筆記

BE HEROES國際高中足球邀請賽　日本、土耳其參戰

冬盟／成晉包辦雙安破4成打擊率　心態轉變成關鍵

人妻女星驚爆偷情富商！　老公一狀告上法院判賠2000萬

半夜如廁背脊發涼！　抬頭直視「厲陰柴」嚇得他心跳漏拍

陳奎儒轉念前進奧運　手繪紅包鼓勵弱勢兒童

重啟核四公投成案！中選會：連署已達30萬門檻

6搶1資格賽爭議　辜仲諒：不用擔心會解決

媽媽住院不得不分離　3招緩解孩子分離焦慮～

軍武熱門新聞

挪威研發超空泡子彈　水中射擊不受阻

希臘幻象2000愛琴海鎖定土耳其巡防艦

土耳其防長打臉總統：期待買美國戰機

俄羅斯計劃研發「遠程遙控」狙擊步槍

日本憂國安　2020年後不買大陸空拍機

智利軍機起飛失聯　機上載有38人

全球武器銷售額增5%　美商位居第一

軍事合作,關島,新加坡

陸「PCL191多管火箭炮」駐紮福建：最靠台灣

美NDAA達成協議　支持提高台灣防禦能力

國軍F-16V改F-110發動機　推力恐怖提升

殲-20換上鋸齒噴管新航發試飛

韓國瑜隨扈好帥！根本特勤版吳彥祖

開工10年　印度國產航母終於發動測試

更多熱門

相關新聞

美國會達共識　強勢回應北韓核武

美國會達共識　強勢回應北韓核武

美國國會9日宣布就7380億美元（約新台幣22.5兆）的2020年度國防授權法（NDAA 2020）達成共識。美國下年度國防項目主軸包括對抗俄羅斯與中國競爭的新措施、聯邦雇員育嬰假和川普總統希望組建的太空部隊；此外法案也要求制裁土耳其，以及對北韓祭出更強硬回應。

最高院拒審墮胎法案　支持生命運動的勝利

最高院拒審墮胎法案　支持生命運動的勝利

「垃圾桶寶寶」竟是電腦天才！

「垃圾桶寶寶」竟是電腦天才！

黑熊躲房子下睡覺　住戶出招嚇跑周公

黑熊躲房子下睡覺　住戶出招嚇跑周公

只求入境美國　非洲移民1年翻倍成長

只求入境美國　非洲移民1年翻倍成長

關鍵字：

國防授權法案NDAA北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

陳子玄簽字離婚！斷開大14歲老公陳建隆

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

女服務生長髮捲入製麵機…只剩雙腳在外！

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面