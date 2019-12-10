美國2020《國防授權法案》達成協議　支持提高台灣「防禦能力」擴大軍售

▲美國2020《國防授權法案》達成協議，支持提高台灣的防禦能力。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦參眾兩院軍事委員會歷經數月協商後，今天宣布就2020財政年度國防授權法案（NDAA 2020）達成共識，除了通過7380億美元（新台幣22.5兆元）的國防預算之外，也強調下年度的重要國防方針，著重在面對中國與俄羅斯的競爭，支持台灣提升防禦能力。

根據《路透社》報導，法案包含一系列因應中國潛在威脅威脅的規定，包括要求提供中國海外投資，中俄軍事關係的報告，禁止聯邦資金購買中國生產的列車與大客車，明確支持香港居民捍衛自身權利，保持充分自治的地位，支持台灣提高提升防禦能力。

▲NDAA禁止聯邦購買汽車，顯然針對比亞迪汽車。（圖／資料照）



《香港經濟日報》引述美國《華爾街日報》報導，NDAA處處針對中國，禁止聯邦資金購買中國品牌汽車與列車，顯然針對中國電動汽車品牌比亞迪（BYD），以及鐵路設備企業中國中車（CRRC），禁止美軍購買中國品牌無人機，是劍指全球最大消費者無人機生產商大疆（DJI），要求採取行動，減少依賴中國供應稀土，要求華府就中國在北極地區軍事、投資活動提交報告。

報導指出，NDAA提到台灣的部分強調，支持向台灣擴大聯合軍事訓練、擴大軍售、擴展軍方高層交流，要求華府就中國內地對台灣軍事、經濟、資訊、外交、數位影響提交報告。

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