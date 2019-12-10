高雄流行音樂中心2千萬預算全被藍議員刪光！　挨轟倒退回「文化沙漠」



▲高雄市議員邱于軒 。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒10日在審議提案時，提案將高雄市政府補助高雄海洋文化及流行音樂中心的兩千萬元全數刪除，由於現場並無其他議員提出異議，主席陸淑美隨即敲槌通過；市議員高閔琳痛批「是借完廁所就刪預算！感謝韓國瑜國民黨扼殺高雄的流音文創，惡搞高雄、讓高雄毀滅，也對高雄倒退重回『文化沙漠』做出巨大的貢獻！」

高市議員邱于軒曾對高雄海洋文化及流行音樂中心形容好像墓地很像座墓，進去最多只是借廁所，飽受批評，她也為此道歉。在10日議會當中，要求將行政法人高雄海洋文化及流行音樂中心預算繼續審議，她主張刪除高市府政府補助預算2千萬，她表示「由於海洋文化及流行音樂中心目前沒有營運和績效，讓他們自負盈虧，就是讓高雄流行音樂中心這些工作人員，好好為自己薪水為自己整個高雄流行音樂中心未來的營運去做努力，我主張這筆2000萬全額刪除」，而主席陸淑美則表示「有無其他意見？2千萬預算全數刪除」由於現場無議員有意見，語畢後敲槌。

民進黨市議員高閔琳不滿表示「當台灣大力扶持文創產業，去年陳菊市府編列1.6億元給流音法人，準備今年好好來開館，高雄的流行音樂和文創產業發展準備邁向下一個階段。結果今年市府以工程延宕之理由，只編列兩千萬給流音法人；而現在邱于軒砍到零，叫流音自己賺。」

高閔琳更說重話「這些毀滅高雄的種種罪行，若有上帝、神明，請萬萬不可饒恕他們。感謝韓國瑜國民黨扼殺高雄的流音文創，惡搞高雄、讓高雄毀滅，也對高雄倒退重回『文化沙漠』做出巨大的貢獻！」，她也怒轟「借完廁所就刪預算！」

市議員黃捷則批「高雄市議會國民黨團今早突襲，把高雄流行音樂中心兩千萬市府補助預算全數刪除！其他預算一毛都不給刪，對於音樂產業的破壞卻是極盡打壓之能事！高雄現在大港開唱沒了，辦了一個引人撻伐的不廢搖滾，現在又把高雄流行音樂中心的預算砍掉，國民黨的目的是要把高雄變成音樂沙漠 嗎？使勁剝奪高雄人聽音樂、享受音樂文化的權利，實在太惡質了！」

「時間對我們來說完全沒用！」