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1500kg木材砸爆頭！高雄女員工成肉墊「血染工廠」變形慘死　同事燒紙錢

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記者許力方、洪正達／高雄報導

高雄大寮區一間木材噴漆工廠發生死亡事故，36歲范姓女員工正在清點木材時，疑似綑綁堆置木條的束帶突然斷裂，重約1500公斤、40多根大木條「砰」地一聲滾落，她成了肉墊，當場被活活壓死，警消獲報到場，急忙將木條一根根搬移，但范女已經頭破血流，明顯死亡，木條上還沾染斑斑血跡。

事發於10日下午3時許，警消獲報大寮區會結二路一間木材工廠發生工安意外，趕到場時，發現范女被壓在木材底下約10多分鐘，工作人員搬得精疲力盡，與警消合作下，用堆高機一根根搬移，但她遭壓腦漿四溢、四肢骨折變形，已經明顯死亡，鮮血沾滿了米白色的木材，散落一地，場面怵目驚心。

▲▼1500kg木材砸爆頭！高雄女員工成肉墊「血染工廠」變形慘死　同事燒紙錢 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 木材壓女工 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼1500kg木材砸爆頭！高雄女員工成肉墊「血染工廠」變形慘死　同事燒紙錢 。（圖／記者洪正達翻攝）

廠方在現場燒起紙錢，盼亡者安息，女員工受訪時說，當時沒人看到過程，聽說是板子歪掉，范女用噴漆在下面寫字，木材就不知道從哪裡掉下來，疑似束帶繩子鬆落釀災；另一名男員工說，當時在另一邊工作，聽到「東西翻落聲響」就趕來察看，才知道出大事了。

據悉，范女為越南籍，來台多年，已領有身分證，在該工廠工作長達15年，與丈夫育有一子，離婚後獨居，兒子在小琉球給付沁照顧，還有哥哥和弟弟親人在台。

高雄市府勞工局勞檢處與警方初步調查，當時范女正在進行噴漆作業，疑因綑綁木材的束帶不明原因斷裂，其中放置在第4層、2.4公尺處高的一綑48根木條掉落，重達1500公斤壓在她身上，一旁45歲尤男見狀隨即報案。詳細案情仍待檢方相驗釐清死因，後續可依職安法開罰3到30萬元，並已經要求業者停工。

▲▼ 木材壓女工 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 木材壓女工 。（圖／記者洪正達翻攝）

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