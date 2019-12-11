　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

解讀「26條措施」　國台辦今起連辦兩場專題記者會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國台辦原訂於今（11日）上午10時舉行例行記者會，不過，上週末卻臨時通知，12月份兩場例行記者會都改以「26條措施政策解讀」的專題記者會形式舉行。據了解，專題記者會分「上、下半場」，上午舉行的記者會是「上半場」，側重涉及台灣企業的相關措施；下半場則訂在25日召開，以涉及台灣民眾相關措施為主。

大陸各政府單位記者會召開時間各不相同，以外交部為例，固定於週一至週五下午舉辦。國台辦則從當月最後一週的週三往前推，隔週舉辦。以12月份來說，兩場例行記者會訂在11日與25日舉行，內容以近期涉台議題為主，由於現今兩岸關係緊繃，記者會上還會不時出現與台灣當局隔空交鋒的火花。

▲▼深圳市政府召開「落實惠台31條」記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲深圳市政府「落實惠台31條」記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

而在去年初公布對台31項措施後，國台辦與相關部門11月4日又宣布對台26條措施，其全名為「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」。號稱更為具體和全面的26條措施中，針對台灣企業企業和台灣民眾各有13條。

事實上，不管是對台31條還是26條，兩岸政府在解讀上都不相同。以總統蔡英文為例，她曾透過臉書表示，這都是「這都是在中國所謂『一國兩制』脈絡下所提出的方案，用意非常清楚，就是企圖強推中國定調的『一國兩制台灣方案』。」

反觀北京，則是定調對台31條、26條是「對台灣同胞做實事、做好事」。國台辦發言人馬曉光11月13日時曾指出，民進黨對26條的各種汙衊、抹黑才是欺騙，「既然26條措施是虛的，為何要提出這麼多反制措施，立場是自相矛盾的。」

▲▼惠台31條,惠台app。（圖／「31條」APP截圖）

▲大陸官方推出惠台31條App。（圖／「31條」APP截圖）

據了解，國台辦舉辦的兩場專題記者會，都剛好是原訂舉辦例行記者會的時間。由於新的26條措施主要區分兩大塊，一是以台灣企業為主，一是以台灣民眾為主，各自有13條，因此兩場專題記者會，一場將以台灣企業為主，一場會以台灣民眾為主軸。

至於國台辦將今年最後兩場記者會改為「對台措施專場」的原因，涉台人士指出，一方面是想清清楚楚解讀政策，為台資企業、台灣民眾釋疑；更深層的原因則是台灣下個月就要舉行大選，國台辦此時主動出擊，無疑是想「撥亂反正」，奪回對台措施的話語權。

《ETtoday新聞雲》11月底曾公布「26條措施」民調，當中指出，有44.8％的民眾對於中國大陸一再給予會措施表示觀感好，另有53.8％的民眾認為台灣已經不可能在經濟上和大陸切割。

ET快訊
21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！2人黑暗過去曝光　她聽完判決跪著哭
郭彥甫流感攻心臟「劉畊宏即刻救援」　醫生：再晚兩小時就不行了
4年前爆偷吃！陶喆深夜載白腿妹回家　躲柱後黏踢踢…親密全直擊
許孟哲登記結婚！　甜喊趙孟姿「Hello 許太太」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

連輸日本21年　中國足球選手怒「功夫飛踢」踹中日球員頭部

解讀「26條措施」　國台辦今起連辦兩場專題記者會

培養未來的航母艦長　解放軍從飛行員中訓練「新型指揮官」

1.3億用戶團購電商1年就破產！　瘋狂燒錢補貼「負債69億」

駁新疆言論！華春瑩：美國是超級謊言製造者、散播者

「新的暴力層級」若發生　吳釗燮：台灣會幫助流離失所港人

美呼籲改善新疆人權狀況　陸外交部端「禁穆令」反擊

美駐華使館緊咬人權　華春瑩：中國人民最有發言權

無緣東奧、世足賽！俄羅斯被禁賽4年...華春瑩：反對體育賽事「政治化」

女友打一掌！27歲男「內臟移位」被打歪　斷層照慘烈曝光

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

任賢齊重現22年前經典《心太軟》　爆料羅志祥：他是踩在我頭上的傢伙

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

連輸日本21年　中國足球選手怒「功夫飛踢」踹中日球員頭部

解讀「26條措施」　國台辦今起連辦兩場專題記者會

培養未來的航母艦長　解放軍從飛行員中訓練「新型指揮官」

1.3億用戶團購電商1年就破產！　瘋狂燒錢補貼「負債69億」

駁新疆言論！華春瑩：美國是超級謊言製造者、散播者

「新的暴力層級」若發生　吳釗燮：台灣會幫助流離失所港人

美呼籲改善新疆人權狀況　陸外交部端「禁穆令」反擊

美駐華使館緊咬人權　華春瑩：中國人民最有發言權

無緣東奧、世足賽！俄羅斯被禁賽4年...華春瑩：反對體育賽事「政治化」

女友打一掌！27歲男「內臟移位」被打歪　斷層照慘烈曝光

廣達、緯創11月營收增溫　和碩熄火

陶喆「酒吧激吻混血女星」被抓包！　4年前約砲又帶妹回家又遭挖出

名模結婚不到1年慘遭家暴…不滿10月雙胞胎「目睹全程」！　老公：我那天失憶

韓國瑜一句話亂民調？傳組頭「認賠不玩了」內幕曝　知情人士：這什麼怪招

郭彥甫流感攻心臟「劉畊宏即刻救援」　醫生：再晚兩小時就不行了

直達飯店門口超方便！24小時「新加坡樟宜機場巴士」購票、乘車教學攻略

2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力累積相當可觀、水瓶感情財運都不順

潤寅「白富美千金」被父母出賣…低胸禮服變囚衣　開趴狂歡照曝光

新北22歲女網約喝酒…醉倒突哭醒「被脫褲硬上」　他：別報警

4年前爆偷吃…陶喆深夜載白腿妹回家！　「躲柱子後黏踢踢」親密互動全被拍

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

大陸熱門新聞

女服務生長髮捲入製麵機…只剩雙腳在外！

女友只用一掌　27歲男內臟被打歪

中國足球選手飛踢　正中日球員頭

1.3億用戶團購電商「1年負債69億」破產

海底撈過生日！網：知什麼叫壽星卑微

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

新的暴力層級若發生　吳釗燮：台灣會幫助港人

山東男赴日工作後5年娶日本正妹

被女友打一掌！27歲男「腹腔臟器歪了」

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

駁新疆言論！華春瑩：美國是超級謊言製造者

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

解放軍從飛行員中訓練「新型指揮官」

更多熱門

相關新聞

新的暴力層級若發生　吳釗燮：台灣會幫助港人

新的暴力層級若發生　吳釗燮：台灣會幫助港人

香港反送中抗爭持續半年，外交部長吳釗燮10日接受美聯社（AP）專訪時指出，雖然我方不希望干涉香港內政，不過若北京以更大的力量去平息香港的抗爭，那台灣將對那些流離失所的港人，提供協助。

美關注人權議題 陸外交部端「禁穆令」反擊

美關注人權議題 陸外交部端「禁穆令」反擊

美駐華使館緊咬人權 陸外交部回應

美駐華使館緊咬人權 陸外交部回應

吃喝全靠乞討！他離家3個月騎了3000公里

吃喝全靠乞討！他離家3個月騎了3000公里

林鄭月娥14日赴北京述職！　批評示威者破壞法院

林鄭月娥14日赴北京述職！　批評示威者破壞法院

關鍵字：

國台辦馬曉光惠台31條26條北京特派現場

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

雪莉最終屍檢報告出爐！「身亡時間曝光」

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

一家三口陪跑車　爸撞飛目睹妻女燒死

阿滴被批「裝老大哥」！ 　網怒：好意被扭曲

50天3明星輕生！揭「南韓娛樂圈自殺魔咒」

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

想要寶寶卻戴套！男友秀「小洞洞」她吐血

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面