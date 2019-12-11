解讀「26條措施」　國台辦今起連辦兩場專題記者會

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國台辦原訂於今（11日）上午10時舉行例行記者會，不過，上週末卻臨時通知，12月份兩場例行記者會都改以「26條措施政策解讀」的專題記者會形式舉行。據了解，專題記者會分「上、下半場」，上午舉行的記者會是「上半場」，側重涉及台灣企業的相關措施；下半場則訂在25日召開，以涉及台灣民眾相關措施為主。

大陸各政府單位記者會召開時間各不相同，以外交部為例，固定於週一至週五下午舉辦。國台辦則從當月最後一週的週三往前推，隔週舉辦。以12月份來說，兩場例行記者會訂在11日與25日舉行，內容以近期涉台議題為主，由於現今兩岸關係緊繃，記者會上還會不時出現與台灣當局隔空交鋒的火花。

▲深圳市政府「落實惠台31條」記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

而在去年初公布對台31項措施後，國台辦與相關部門11月4日又宣布對台26條措施，其全名為「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」。號稱更為具體和全面的26條措施中，針對台灣企業企業和台灣民眾各有13條。

事實上，不管是對台31條還是26條，兩岸政府在解讀上都不相同。以總統蔡英文為例，她曾透過臉書表示，這都是「這都是在中國所謂『一國兩制』脈絡下所提出的方案，用意非常清楚，就是企圖強推中國定調的『一國兩制台灣方案』。」

反觀北京，則是定調對台31條、26條是「對台灣同胞做實事、做好事」。國台辦發言人馬曉光11月13日時曾指出，民進黨對26條的各種汙衊、抹黑才是欺騙，「既然26條措施是虛的，為何要提出這麼多反制措施，立場是自相矛盾的。」

▲大陸官方推出惠台31條App。（圖／「31條」APP截圖）

據了解，國台辦舉辦的兩場專題記者會，都剛好是原訂舉辦例行記者會的時間。由於新的26條措施主要區分兩大塊，一是以台灣企業為主，一是以台灣民眾為主，各自有13條，因此兩場專題記者會，一場將以台灣企業為主，一場會以台灣民眾為主軸。

至於國台辦將今年最後兩場記者會改為「對台措施專場」的原因，涉台人士指出，一方面是想清清楚楚解讀政策，為台資企業、台灣民眾釋疑；更深層的原因則是台灣下個月就要舉行大選，國台辦此時主動出擊，無疑是想「撥亂反正」，奪回對台措施的話語權。

《ETtoday新聞雲》11月底曾公布「26條措施」民調，當中指出，有44.8％的民眾對於中國大陸一再給予會措施表示觀感好，另有53.8％的民眾認為台灣已經不可能在經濟上和大陸切割。