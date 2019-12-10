高雄還是又老又窮？　韓國瑜：我不是魔術師，不可能一下麻雀變公主

▲韓國瑜接受電視專訪。（圖／翻攝台視）



記者呂欣玫／台北報導

國民黨候選人韓國瑜自參選總統以來，不斷被批評為「落跑市長」，也遭質疑「人進來、貨出去」等口號並未落實。對此，韓國瑜10日接受電視訪問時表示，他選上總統後也不會離開高雄，而現在是請假，何來落跑之有？另外，對於遭批評口號未落實，他回應，「七年之病要三年之艾，我不是魔術師，一下麻雀變公主不可能。」

被問及對於遭批評落跑市長的看法，韓國瑜表示，選上後每一個星期高雄最少待3天，他絕對不會離開高雄，會移動式管理、全台灣跑，總統不能高高在上，傳統的觀念當官就要大三級，以前最大是玉皇大帝，最小是土地公，現在最大是總統，最小是里長，大家習慣總統高高在上完全是錯，總統可以跟民眾在一起。

韓國瑜強調，他現在是請假，何來落跑之有？一年來的政績攤在陽光下的檢驗，沒有任何對不起高雄市民，都是因為民進黨議員在高雄市議會不停抹黑、汙衊。

對於「人進來、貨出去、高雄發大財」、愛情摩天輪等口號，是否讓高雄脫離韓之前說的「又老又窮」？韓國瑜說， 七年之病要三年之艾，他不是魔術師，一下麻雀變公主不可能，而今年高雄觀光酒店住客率成長21%，水果去年是兩億一千萬，今年我任內已經到了六億三千萬，人進來成長21%，貨出去成長了180-200%，大家說韓國瑜騙，「我哪有騙？」愛情摩天輪12月開始正式公告招標，各國都要來標，高雄也是全台灣唯一實施中英雙語教育的城市。

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