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全場唯一男性！40歲牛肉麵王子圓夢「美睫比賽奪冠」　擊敗8國參賽者網讚翻

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▲出國比賽並榮獲美睫比賽第一名。（圖／經孔繁銘授權使用）

▲孔繁銘出國比賽並榮獲美睫比賽第一名。（圖／經孔繁銘授權使用）

實習記者曾筠淇／採訪報導

一名女網友發文分享，自己的男朋友參加馬來西亞的美睫比賽，並在八個國家的激烈競爭中脫穎而出，且原PO男友還是全場唯一男性，雖然才接觸美睫不到一年，但仍獲得了優異成績。原PO男友則表示，他是因為女友的緣故，才發現自己有美容業的潛能及興趣，因此跨領域學習，也在美睫這塊獲得肯定。

女網友在「爆廢公社公開版」發文分享，「今天男友去馬來西亞比賽美睫項目，有八個國家競爭，整場只有他是男生，竟然拿到第一名。」原PO還提到，男友原先是開店煮牛肉麵的，現在能夠細心地接睫毛真的很不簡單。有趣的是，小倆口的職業天差地遠，原PO其實是從事土木方面的行業，所以她也認為兩人的緣分很特別，甚至逗趣地笑稱，自己是不是該娶他了。

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▲出國比賽並榮獲美睫比賽第一名。（圖／經孔繁銘授權使用）

▲做美睫需要有一雙細心的巧手。（圖／經孔繁銘授權使用）

網友看到貼文則留言回應，「羨慕妳有終身免費美睫」、「娶啊！這樣一輩子接睫毛不用找外面的耶」、「我學過，但是手超抖，妳男友太強了」、「好厲害，快下跪求婚了」、「被牛肉麵耽誤的美睫天才」、「以後省下一筆接睫毛的錢了」。男友也在留言處現身笑稱，「本來想說要低調點……至於嫁不嫁的問題，就看我女友要不要趕快收留我啦！」

經《ETtoday新聞雲》採訪，原PO男友孔繁銘表示，自己當時為了符合父母期望，所以在大學修讀資訊相關科系，畢業後便與家人一同從事餐飲業，但因為女友的關係，認識了一位美容業團隊的總監，進而被看出自己有這塊的潛能，並在美容業的領域大放異彩。

▲出國比賽並榮獲美睫比賽第一名。（圖／經孔繁銘授權使用）

▲不管幾歲，只要擁有夢想，做就對了！（圖／經孔繁銘授權使用）

孔先生也提到，自己因為性別的關係，所以外界常會投以驚訝的眼光，大家的關注度也相對高一些，所以需要更加努力才能獲得他人認可；同時，因為自己是到了40歲才轉行，雖然母親全力支持，但父親仍十分擔心，他也因此承受許多壓力。然而，最後他也在自己的努力之下，終於得到「台北劍潭INCA八國聯賽」第二名、「馬來西亞INCA八國聯賽」第一名的優秀成績，總算獲得父親的肯定。

孔先生目前也在美睫這塊繼續進修，希望自己技術更成熟以後，能正式轉行至美睫產業，從事自己有興趣的工作。他也用自己的例子鼓勵有夢想的人，「從事任何行業都要以興趣為基礎，有興趣學習起來才會有動力。」他表示自己雖然已經40歲了，但夢想與年齡並不衝突，只要有興趣，且有自制能力，經過有效的學習後，相信大家都能在自己喜歡的領域獲得好成績。

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關鍵字：美睫,夢想,爆廢公社,美容業

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