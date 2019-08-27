拉攏年輕族群！遠雄人壽打造品牌勇敢追夢…影片一出狂吸百萬點閱

▲遠雄人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

為了鼓勵年輕民眾，遠雄人壽近日推出「做自己的英雄」全新品牌形象影片，透過5名年輕人真實故事，不放棄任何讓自己變強的可能性，樂於工作、勇於追求，喚起新世代面對現實，影片一出，短短1星期內累積點閱次數就突破百萬收看，在臉書上引起網友蓋百樓留言。

遠雄人壽表示，近來遠雄品牌力求年輕創新，透過「金險獎」徵件活動，打造青年培力創意平台，就是要「不因困難而放棄」的年輕族群被更多人看到，承襲這樣的理念，邀請導演溫朝凱和青創歌手柴郡貓創作影片，融合在夢想路上堅持的信念。

▲遠雄人壽「做自己的英雄」形象影片內容。（圖／翻攝自YouTube）

遠雄人壽總經理趙學欣表示，對年輕人而言，機會與時間就是最大的寶藏，只要立定目標，不畏勉強，全力以赴去做，一定能讓自己「不同凡想」。因此，遠雄人壽投入大量資源，給予年輕人發展保險事業舞台，藉由世代交替良性循環，培育更多年輕團隊，創造源源不絕的業務動能。

遠雄人壽表示，現在的年輕世代具有無限的潛力與不怕困難的韌性，年輕人主動探索瞭解自身的特質與興趣，懷抱勢在必行實現理想的熱情，且透過各種學習讓自己變得更強，最重要的是堅持永不放棄每一次機會，不斷的準備與練習，堆疊出獨一無二、堅不可摧的自信，遠雄人壽也願與每位年輕人一樣，走在相信、認同的道路上，持續做對的事。