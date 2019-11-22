▲「1書1希望 滿載小夢想」爲台東貧童募集50本書。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



台灣世界展望會與誠品書店台東故事館合作「1書1希望，滿載小夢想」聖誕節心願樹認領活動，邁入第4年。今年展望會再次攜手誠品1起關懷台東孩童，希望為展望會及資助人長期關懷的台東孩子募集50本心願書籍，為國內外貧困兒童尋找到50位資助人，成為貧困兒童生命被改變的溫暖力量。活動自11月22日起至12月20日在誠品書店台東故事館展開。

展望會東區辦事處邀請民眾認領兒童心願小卡，送1本孩子心目中想要的書籍，給孩子溫暖與聖誕節禮物。如果您正準備購買具有價值及意義的禮物送給自己或家人，或是正在尋求可以全家人共同做件非常有意義的事情，透過「資助兒童計畫」幫助兒童及其家庭改善生活環境，並給予其在生活、教育、衛生、醫療、技能等方面，得以受到合宜照顧及發展的機會。

展望會東區辦事處主任蕭文榮感謝誠品關心台東地區兒童的教育發展，邀請大家來完成孩子的小小心願。蕭文榮指出，展望會透過資助兒童計畫長期關懷，並陪伴台東地區共計有3,500位孩子，目前尚有50位台東在地兒童等待資助，呼籲台東民眾1起加入讓孩子有機會翻轉生命。

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