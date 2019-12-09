分手竟撿屍「妹妹同事」　軍人：妳要覺得我很棒棒了吧！別人早把妳翻幾翻

▲被害人說，她醒來後發現沒穿褲子便哭泣。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關）

記者陳俊宏／綜合報導

一名莊姓現役軍人和女友分手後到台北一家夜店療傷，沒想到竟對一名平常以「兄妹」相稱的女同僚撿屍，事後辯稱「我承認有邪念但是沒有怎樣」、「妳等於全裸，我沒怎樣。妳真的要覺得我很棒棒了吧，如果是別人早就不知道把妳翻幾翻了。」高等法院認為，被告坦承犯行，事後和受害人達成和解，依乘機猥褻罪處8月徒刑、緩刑2年。

判決指出，2017年7月凌晨，莊男透過LINE找小美（化名）到夜店，他見對方喝5 、6 杯SHOT及調酒後不勝酒力，凌晨4時帶她搭計程車，不顧對方多次表明要回家，竟叫司機開往摩鐵，脫下對方運動內衣、胸罩、束褲猥褻得逞。

小美證稱，她與被告只是好朋友，對方都說把她當「妹妹」，她醒來後發現沒穿褲子便哭泣；被告解釋僅是幫她清理束褲上的嘔吐物，才會脫她褲子，沒對她做任何事。

▼小美喝醉被撿屍。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

小美說，她心中雖有疑惑，但基於對被告的信任，不敢妄下論斷，在離開旅館後傳訊息，「哥謝謝你照顧我」、「真的沒有對我幹嘛齁？」被告回，「脫妳褲子，我沒有怎樣，我發誓」、「我承認有邪念但是沒有怎樣」、「妳沒穿褲子餒，上衣也被妳睡得往上翻，妳等於全裸，我沒怎樣，妳真的要覺得我很棒棒了吧，如果是別人早就不知道把妳翻幾翻了」、「我是把妳翻了很多翻，但是都是在幫妳弄吐的東西。」

小美後來越想越不對勁提告，她證稱，記得當時有跟司機說要回家，可是司機好像沒聽到她說什麼，也有聽到被告叫司機不要聽她說的，之後有意識醒來是在床上，因被脫褲子，她有反抗一直說不要，「被告還叫我要乖乖的」；她拿放在旁邊的手機，打電話給朋友求救，之後就沒有意識。

接到小美求救電話的證人證稱，當時小美聲音在抖，像是在哭，除了用英文說「救命」（HELP ME）兩次外，也用中文講「我不要」三次，但沒有說救命的理由，後來遭掛掉電話。

▼小美在旅館被猥褻，有打電話求救。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

莊男案發後遭撤職停役，他辯稱，小美在旅館房內的精神狀況是清醒的，當時是她主動摟抱、親吻，期間還有撥打行動電話對外通訊，主動抬臀要求脫她的束褲；且他親吻她的胸部時也沒被拒絕，應認這些親密行為均是出於雙方自願。

但計程車司機證稱，小美上車時已經酒醉由被告攙扶，剛上車就講說要回家，沿途重複講了兩、三次，她到達旅館門口下車後蹲在路邊。

高等法院法官表示，被害人的胸罩左、右罩杯內層處分別驗出被告的DNA，審酌被告行為時為現役軍人，原與告訴人為同事及朋友關係，以兄妹相稱。

法官說，被害人因得知被告與女友分手情傷而赴約陪伴；被告卻為圖一己性慾，利用她酒醉、昏睡之際乘機猥褻，造成對方心理上陰影，所生危害非輕，惟念年紀尚輕，並坦承犯行及與對方和解，因此處8月徒刑、緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。全案可上訴。

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