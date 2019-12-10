雲端最前線／2020區域立委選情白熱化？深藍票倉恐翻盤？

新聞節目中心／綜合報導

2020大選，除了總統、不分區立委，區域立委選情也是戰得火熱，由於韓國瑜民調低迷，國民黨能否守住深藍票倉地區，成了關注焦點。其中新竹縣過去一直藍大於綠，根據民進黨新竹縣黨部委託調查民調，民進黨候選人鄭朝方以31.1%支持度，領先國民黨候選人林思銘7.5%，深藍票倉恐翻盤？《雲端最前線》10日邀請民進黨立委參選人鄭朝方、台北市議員許淑華、台北市議員李柏毅、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。



▲林思銘、鄭朝方、邱靖雅。（合成圖／翻攝臉書粉絲專頁）

高雄市政府一級首長接連請辭幫韓國瑜助選，遭外界批評是全員逃走中，對此韓國瑜也正面回擊，質疑「總統的工作蔡英文根本沒有用心認真在做」，和行政院長蘇貞昌兩人不但沒請假，還經常用公務時間跑輔選行程，公私不分。

冷冰冰的政見不一定能打動人心，近年候選人紛紛推出文宣小物，當作選戰經費的募資管道，總統蔡英文拿自己的5隻高人氣毛孩當主角，推出「毛孩同行組」擄獲貓奴的心，另外民眾黨也跟隨過去柯文哲選舉時的策略，推出限量文宣紀念小物組合，真能搶攻年輕人的荷包和選票？登上《雲端最前線》一同揭秘。



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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。