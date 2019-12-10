韓國瑜爆缺錢！庶民炒房影響小額捐款　企業主跟著「王楊」抽銀根

▲選戰進入倒數關鍵時刻，韓國瑜選情依然低迷，如何突破重圍並擺脫黨內紛亂，成為勝敗的關鍵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

總統大選進入最後衝刺期，國民黨總統候選人韓國瑜喊出民調「唯一支持蔡英文」的破壞性策略後，選情形同「蓋牌」，但更讓韓陣營頭痛的是，選戰最後關頭金援不足，如何度過最燒錢的最後30天，成為韓國瑜眼下最頭痛的事情。

韓國瑜競辦總發言人王淺秋日前在臉書上透露，因韓被黑得太凶，影響募款情況，競辦經費現已瀕臨拮据。一位韓營人士也感嘆：「韓國瑜不只缺人、缺錢更缺2票（總統及立委選票）。」在奧援不足的情況下，韓要想在最後1個月將民調升高，得先確認「銀彈」是否夠用。

本刊調查，國民黨不分區在爆發「紅統爭議」後，連帶使得韓的民調下滑5個百分點，未表態率也從2成增加至3成，韓現階段在各大造勢場合，喊出的催票口號「老鷹翅膀」，都明確指出1隻是總統，另1隻則是立委，未向支持者喊話支持國民黨政黨票，正是因這個原因。

知情人士透露，韓國瑜原本主打的「庶民」形象，在先前炒房議題不斷延燒下，嚴重遭到摧毀，直接衝擊的就是小額募款。此外，不少去年九合一大選挺韓的企業界人士，眼見選情不樂觀，也跟著收手；加上打造「三山」造勢的前立法院長王金平及前高雄縣長楊秋興等人不挺韓後，許多跟著王、楊挺韓的企業主，例如義大集團林義守等人，金援態度也轉趨保守。

韓國瑜競辦發言人鄭照新向本刊表示，目前韓陣營的募款情況確實不樂觀，外界有部分質疑聲浪，指韓在去年市長選舉有留下餘額，但事實上選後早已捐作公益，因此今年才須重新募款，「選舉只剩下30天，現在真的很緊急」。

面對選戰倒數1個月，藍營人士表示，韓國瑜接下來最重要的就是穩住陣腳，回歸拿手的大型造勢場合；他在日前祭出民調「唯一支持蔡英文」的奇招後，已擺脫媒體民調箝制，欲重振支持者信心，讓泛藍中間選民歸隊，提高投票率。



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