　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜爆缺錢！庶民炒房影響小額捐款　企業主跟著「王楊」抽銀根

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲選戰進入倒數關鍵時刻，韓國瑜選情依然低迷，如何突破重圍並擺脫黨內紛亂，成為勝敗的關鍵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

總統大選進入最後衝刺期，國民黨總統候選人韓國瑜喊出民調「唯一支持蔡英文」的破壞性策略後，選情形同「蓋牌」，但更讓韓陣營頭痛的是，選戰最後關頭金援不足，如何度過最燒錢的最後30天，成為韓國瑜眼下最頭痛的事情。

韓國瑜競辦總發言人王淺秋日前在臉書上透露，因韓被黑得太凶，影響募款情況，競辦經費現已瀕臨拮据。一位韓營人士也感嘆：「韓國瑜不只缺人、缺錢更缺2票（總統及立委選票）。」在奧援不足的情況下，韓要想在最後1個月將民調升高，得先確認「銀彈」是否夠用。

本刊調查，國民黨不分區在爆發「紅統爭議」後，連帶使得韓的民調下滑5個百分點，未表態率也從2成增加至3成，韓現階段在各大造勢場合，喊出的催票口號「老鷹翅膀」，都明確指出1隻是總統，另1隻則是立委，未向支持者喊話支持國民黨政黨票，正是因這個原因。

知情人士透露，韓國瑜原本主打的「庶民」形象，在先前炒房議題不斷延燒下，嚴重遭到摧毀，直接衝擊的就是小額募款。此外，不少去年九合一大選挺韓的企業界人士，眼見選情不樂觀，也跟著收手；加上打造「三山」造勢的前立法院長王金平及前高雄縣長楊秋興等人不挺韓後，許多跟著王、楊挺韓的企業主，例如義大集團林義守等人，金援態度也轉趨保守。

韓國瑜接連被爆出曾買賣豪宅，連帶影響民眾小額捐款意願降低，韓陣營近日祭出競選小物衝募款。（翻攝韓國瑜臉書）

韓國瑜競辦發言人鄭照新向本刊表示，目前韓陣營的募款情況確實不樂觀，外界有部分質疑聲浪，指韓在去年市長選舉有留下餘額，但事實上選後早已捐作公益，因此今年才須重新募款，「選舉只剩下30天，現在真的很緊急」。

在韓國瑜祭出民調唯一支持蔡英文的策略後，選情已形同提早「蓋牌」。

面對選戰倒數1個月，藍營人士表示，韓國瑜接下來最重要的就是穩住陣腳，回歸拿手的大型造勢場合；他在日前祭出民調「唯一支持蔡英文」的奇招後，已擺脫媒體民調箝制，欲重振支持者信心，讓泛藍中間選民歸隊，提高投票率。


更多鏡週刊報導
【卡韓搏心機1】韓國瑜拉朱立倫拚總統　吳敦義防逼宮先出招
【卡韓搏心機2】禿子漢子人前手牽手　漏網鏡頭曝天王心機
【卡韓搏心機3】最後30天不再佛系　吳敦義授蔡正元「無限開火權」

ET快訊
「冰桶挑戰」發起人辭世享年34歲　為漸凍人募款逾1億元
不忍了！外交部告陳宜民、曾銘宗：不接受陳情為由行「造勢之實」
郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…「大嬸捲髮＋方型臉」網傻眼
國道追撞聯結車！貨櫃車運將拋飛「目睹妻女燒成焦屍」崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

時力擁黃國昌推「打弊牌」　柯文哲：有打弊英雄是社會不正常

2020選不好恐無2024？打「亡柯感」　柯文哲：選很差空間變狹窄

韓國瑜爆缺錢！庶民炒房影響小額捐款　企業主跟著「王楊」抽銀根

快訊／不忍了！外交部告陳宜民、曾銘宗：不接受陳情為由行造勢之實

衝選戰！立法院18至30日停會　民進黨團提《反滲透法》31日力拚三讀

立院三讀／高職教師任教每滿6年　未來不需至業界研習半年

討厭韓國瑜卻沒原因？　李明璇：這就是民進黨網軍帶風向成功

綠營網軍霸凌民眾！吳敦義：民進黨不惜「重返威權」也要鞏固政權

金門同鄉黃山料曝「她眷戀無框眼鏡斯文叔叔」　陳玉珍淚：曾愛錯一個人9年

國民黨造謠被抓包！「蔡賴配投2號」　基進黨10日按鈴聲告

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

時力擁黃國昌推「打弊牌」　柯文哲：有打弊英雄是社會不正常

2020選不好恐無2024？打「亡柯感」　柯文哲：選很差空間變狹窄

韓國瑜爆缺錢！庶民炒房影響小額捐款　企業主跟著「王楊」抽銀根

快訊／不忍了！外交部告陳宜民、曾銘宗：不接受陳情為由行造勢之實

衝選戰！立法院18至30日停會　民進黨團提《反滲透法》31日力拚三讀

立院三讀／高職教師任教每滿6年　未來不需至業界研習半年

討厭韓國瑜卻沒原因？　李明璇：這就是民進黨網軍帶風向成功

綠營網軍霸凌民眾！吳敦義：民進黨不惜「重返威權」也要鞏固政權

金門同鄉黃山料曝「她眷戀無框眼鏡斯文叔叔」　陳玉珍淚：曾愛錯一個人9年

國民黨造謠被抓包！「蔡賴配投2號」　基進黨10日按鈴聲告

時力擁黃國昌推「打弊牌」　柯文哲：有打弊英雄是社會不正常

新竹東大路住宅清晨火警！雜物間燃燒　消防員切開屋頂進入

1人1萬元紅包！旺宏慶30周年　老闆吳敏求豪撒4000萬送員工

「轟吧！台灣」觀看互動破千萬　中信金推兄弟球星一日教練鼓勵少棒球員

熱脹冷縮！家中磁磚宛如火山「隆起自爆」　網貼自家悲劇圖：每年爆一次

秋冬底妝卡粉、難服貼？彩妝師教妳4招　消滅乾紋、打造水嫩透亮肌

馬自達跟福特過往也有一段情　30年合作打造美日聯盟

2020選不好恐無2024？打「亡柯感」　柯文哲：選很差空間變狹窄

快訊／子彈撞骨射破腸！梅文魁「一槍射殺模範警」　今宣判19年2月

「謝平安」系列報導3／重現百年古宅原貌　一覽常民生活「成美公堂」　

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

合成韓擁裸女圖　退役上校認了

韓冰沒輔選原因曝光　韓國瑜：有人說她懷孕了！

蔡、韓差距持續擴大　專家：韓節奏邏輯紊亂

聯合報民調：蔡賴48％、韓張20％

蔡英文民調贏58%　韓國瑜：工讀生隨便寫數字

韓國瑜：選舉骯髒，執政一定愈貪污

趙少康曝楊蕙如現況：已不在台灣

韓國瑜：我喝酒從來不抱女人　跟朋友聊天最快樂

蔡英文、蘇貞昌「拜廟」行程佔4成

江怡臻：侯116萬票灌給韓就強了

韓國瑜丟下市政預算　蔡英文：高雄市民想問「市長在哪？」

討厭韓國瑜卻沒原因？李明璇分析原因

民進黨喊顧主權　韓：無聊的廢話！

獨／陳玉珍頭痛無法下床需用尿盆

更多熱門

相關新聞

粉絲「7天淚折上萬紙鶴」送走高以翔！倉庫塞不下了

粉絲「7天淚折上萬紙鶴」送走高以翔！倉庫塞不下了

男星高以翔在11月27號凌晨錄製浙江衛視《追我吧》節目時，意外猝死，上週一（12月2日）遺體運回台灣，第一時間靈堂也佈置完畢，經紀公司知道高以翔粉絲眾多，還特地在12月6日時開放靈堂給粉絲弔唁，而不克前來的大陸粉絲，則透過摺紙鶴來表達對以翔的思念。

外送神人曾日賺8千　他拍片指點菜鳥小撇步

外送神人曾日賺8千　他拍片指點菜鳥小撇步

苦撐只為演員夢　他接外送不跟父母伸手

苦撐只為演員夢　他接外送不跟父母伸手

討厭韓國瑜卻沒原因？李明璇分析原因

討厭韓國瑜卻沒原因？李明璇分析原因

富少賭輸5千萬　他賠掉7間房當外送員

富少賭輸5千萬　他賠掉7間房當外送員

關鍵字：

鏡週刊2020總統大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

請老公「拍2顆蒜頭」　人妻接過食材傻了

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

合成韓擁裸女圖　退役上校認了

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

4生肖本周「偏財運」大爆發

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面