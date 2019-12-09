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80歲老翁「晨運過頭」　竟一絲不掛「爽死」女鄰居床上

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實習記者羅明輝／綜合報導

資深媒體人呂文婉近日上節目時，分享一起自己身邊發生的特殊案例。一名80幾歲的老翁，退休以後過著規律生活，每天早上5點就準時起床到附近公園運動，再加上老婆悉心照顧，身體一直相當健康。不過老翁有天外出運動後，卻遲遲沒有回家，直到警方一通電話打到家中後，老婆才得知，自己的老公竟然死在隔壁女鄰居的床上。

呂文婉在《新聞挖挖哇》節目表示，老翁自從開始運動後，結交了不少朋友，對此老婆都不以為意，不過有一天，老翁結束運動回家後，突然詢問老婆自己有沒有白頭髮，接著就要求老婆替他染頭髮，讓他看起來更加「有精神」。

髮型煥然一新後，老翁的衣服也開始越穿越時髦、越顯年輕，儘管老婆對此覺得有些奇怪，但不過想想，「老公要是抓住『青春的尾巴』也不錯，這樣還可以多活十年，對2人的幸福都更好」，於是更努力幫助老翁「變年輕」，甚至專程前往市場，買斑鳩來燉中藥，就這樣，老翁的精氣神果然都達到了新的巔峰。

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▲▼呂文婉說，人要出問題前都會變了個樣。（圖／翻攝自YouTube）

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然而有天，老翁一如往常5點半出門運動，卻到了8、9點都沒有回家，這時家中的電話開始不斷響起，老婆一接起電話，發現是警局打來的，這才知道原來老翁出事，已經去世了。

老婆聽完頓時心慌意亂，無法接受事實，不過更讓她震驚的是，老翁去世的地方，竟然是在隔壁一位60多歲女鄰居家的床上，而且這位女鄰居跟她也很熟，每天見面都會聊天。

原來，女鄰居70歲的丈夫幾年前去世，之後她都一直是單身的狀態，之所以會與老翁勾搭上，正是因為老翁早上固定出門運動，2人在晨運過程中互相看對眼。漸漸老翁都不再去公園運動，而是到對方家中去做「另一種運動」，就連老翁的屍體被發現時，全身也是一絲不掛，這讓呂文婉直言，「他就是『補過頭』，真的是爽死的」。

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▲▼老翁最後「爽死」在女鄰居家床上。（圖／翻攝自YouTube）

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「我每天早起買斑鳩，幫你燉了老半天，到底都是為了什麼？」這件事讓妻子深受打擊，她回想老翁每次運動後，身上都香香的，應該也是在對方家洗過澡才回家的。不過事後，老婆也不打算對女鄰居提告，而是就讓這件事過去了。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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