驚悚！熊出沒？　彰化花博公園附近整遍香蕉園被撕扯攔腰斬

▲溪州鄉香蕉園被不明動物啃咬破壞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

驚悚！疑似有熊出沒！日前彰化溪州鄉彰化花博公園附近整遍香蕉園被啃咬，全部攔腰斷，溪州公所趕忙到現場察看、果真一片狼藉，趕緊通報農業處，縣府官員猜測是「山豬、野狗」，但溪州鄉農都議論紛紛，有可能是大黑熊破壞肆虐，蕉葉才會被咬斷，但不管真相如何，公所都要查到底，也要外出的民眾小心了。

▲溪州鄉香蕉園被不明動物破壞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

眼看即將收成的串串冬蕉，全部被踩踏破壞，農民的心在淌血欲哭無淚，而附近又沒有監視器，也很難揪出「兇手」，鄉長江淑芬說，附近還有種植香瓜農，每天收工到晚上9點才回家，也沒看見有動物出沒，不知為何到半夜獨獨這片香蕉園就被糟蹋了，現在已經放上捕籠，就等著牠上鉤。

▲溪州鄉香蕉園被不明動物破壞啃咬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

江淑芬說，根據現場目測，高高的香蕉樹，蕉葉很堅韌，全部攔腰被撕扯折斷，而且沒有刀痕，初步研判人為機率不高，最近雖然常看到水果狸白鼻心，但牠們都是小動物，更何況山豬、野狗或水鹿力氣也沒有大到可以將蕉樹折斷，因此鄉民們都在猜，有可能是大熊出沒。

江淑芬也呼籲居住在附近的鄉親朋友外出時要小心，非必要也儘量避免靠近此路段農田，如果有看到疑似不明動物，也可以立刻跟公所通報。

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