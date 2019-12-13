爸自曝「我殺了你媽媽」！母失蹤45天　子女招魂哀痛求：快點回家

記者唐詠絮／彰化報導

發生在永靖鄉的離奇殺妻案，邱男10月底與黃姓妻子大吵後，黃婦便不見蹤影，邱男跟兒子坦承「我殺了你媽媽」之後，被發現陳屍在台南安定牧草田間，警方層層抽絲剝繭，依舊遍尋不著黃婦到底置身何處，家人心急如焚，生要見人死要見屍，鄰居看見邱家子女請了法師前往賣場招魂，希望能藉此找出黃婦的蹤影。

▲邱姓家人在永靖賣場內為黃婦招魂。（圖／民眾提供）

據警方調查，同是49歲的邱男與黃婦平日都跟長子住在永福路賣場的2樓，10月29日黃婦失蹤當日被路口監視器拍下最後的身影，自此再無音訊。截至昨（12日）黃女失蹤已滿45天，女兒下午回到賣場招魂，希望媽媽只是因為一時氣憤失蹤而不是被爸爸殺死，期盼母親能盡快回家。

▲邱姓家人在永靖賣場內為黃婦招魂。（圖／民眾提供）

據了解，邱男與黃姓妻子結婚20多年，育有2男1女，大兒子已經成年住在家中，也在賣場幫忙，10月28日當天疑似邱男夫妻在家發生爭吵，長子在店裡一直沒看到媽媽人影，問了爸爸，才得知母親生氣離家，但接下來好多天都沒有看到媽媽，娘家也開始焦急找人，並於該月30日向警方通報妻子失蹤。

邱姓男子的理髮師也說，11月中旬邱男曾到店裡剪髮，看得出來他神情緊張。理髮師進一步爆料，「我知道他們感情狀況不是很好，聽說好像經常打架，但那時候小孩子還小啊，現在孩子都長大了」，另外他更稱，邱男夫妻倆前陣子曾談離婚。

▲邱男陳屍在台南牧草田間。（圖／民眾提供）

長子向警方說「媽媽不曾失聯」，彰化警方透過各種管道線索搜索尋找，但都找不到人，警方不放棄，11月中旬再請邱男到警局說明釐清案情時，這時才發現邱男人也不見了，路口監視器追不到蹤影，幾乎人間消失，但也查過邱姓夫妻可能去過的地方，包括家裡及店裡都沒有任何可疑之處，驚覺案情不單純，只能盡全力追查。

▲邱男夫妻經營的大賣場。（圖／民眾提供）

邱男躲避警方查緝，直至11月18日悄悄返家看兒子時，才跟兒子說「我把你媽媽打死了」，從此人也失蹤，直至本月9日才發現身穿短袖陳屍在台南安定一處牧田區，耳朵被動物咬傷，疑似失溫而死。

據檢警調查，邱男曾是警友會顧問，熟知警方辦案手法躲避警方追緝，警方也2度大規模搜查，甚至設下埋伏但都不見邱男現身，如今得知邱男陳屍台南，研判可能是為了去台南看另名兒子，但詳細死因需台南檢警進一步釐清。而邱男涉嫌殺害配偶，檢方已跟警方組成專案小組調查，以殺人案偵辦，雖然邱男已經死亡，仍將持續追查黃女下落。

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