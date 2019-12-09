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雙賴同框人氣旺！　賴清德、賴惠員籲3張選票護台灣

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▲賴清德、賴惠員3度同框，前往新營同濟宮、真武殿、下營慶福宮、上帝廟參拜，數百位在地鄉親自發性來為賴清德和賴惠員加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲賴清德、賴惠員3度同框，前往新營同濟宮、真武殿、下營慶福宮、上帝廟參拜，數百位在地鄉親自發性來為賴清德和賴惠員加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨副總統候選人賴清德9日下午3時回到台南溪北地區，與立委參選人賴惠員3度同框，前往新營同濟宮、真武殿、下營慶福宮、上帝廟參拜，數百位在地鄉親自發性來為賴清德和賴惠員加油打氣，可見「雙賴同框」在當地人氣非常旺。

而9日適逢總統候選抽籤，英德配抽到3號，賴清德沈重呼籲大家「用3張選票顧台灣」，日前香港人民已經用選票讓民主贏得初步的勝利，這是鼓勵也是警惕，過去擔任台南市長、行政院長感謝鄉親的力挺、栽培，2020年大選一定要讓英德配贏得大選、立委過半。

▲賴清德、賴惠員3度同框，前往新營同濟宮、真武殿、下營慶福宮、上帝廟參拜，數百位在地鄉親自發性來為賴清德和賴惠員加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴清德也細數賴惠員的經歷，從國中小家長會長、黨代表、籃球和柔道委員會主委、嘉義大學講師到市議員，對地方貢獻甚深，現在要來爭取立委，盼鄉親全力支持，讓她順利進入國會、守護台灣。

▲賴清德、賴惠員3度同框，前往新營同濟宮、真武殿、下營慶福宮、上帝廟參拜，數百位在地鄉親自發性來為賴清德和賴惠員加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴惠員則引用《雙城記》名言，「這是個最好的時代，也是最壞的時代。是最光明的時代，也是最黑暗的時代」，坦言跑基層的時候感受到台南大多數民眾，對於香港人民追求自由民主的毅力相當感動，但也對中共步步進逼打壓感到憂心。感謝賴清德對她的鼓勵與推薦，呼籲鄉親力挺英德配、國會過半，適逢美麗島事件40週年，要珍惜好不容易打拚來的民主，在最關鍵的時刻，大家要更加團結在一起，守護民主。

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