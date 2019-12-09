大學畢業2年存百萬！她開心買賓士回家…2小時後出事了

▲武漢女存2年的錢買賓士，開2個小時後出事了。（圖／翻攝《長江日報》）



記者柯振中／綜合報導

湖北武漢一名陳姓女子大學畢業後開始努力存錢，經過了2年的時間，終於存到頭期款，跑到當地的賓士4S店下訂一輛轎車，沒想到交車後才過2個小時，車子開始出狀況，不但儀表板上的號誌燈亮了起來，車身還出現抖動的情況，讓她當場氣炸，要求車廠更換一輛新車，目前雙方仍在協調當中。

綜合陸媒報導，陳女11月14日買下這輛賓士車後，經過半個月的手續，終於等到提車的時間，興奮地開著車往老家的路上行駛，沒想到才過了2個小時，儀表板突然亮起黃色的警告標誌，讓她相當傻眼。

陳女指出，自己還來不及跟車子拍照，想要趕快回老家，讓爸媽開心一下，沒想到半路就出事了，「我朋友幫忙開的車，走了不到100公里，也就是剛出武漢，突然發現儀錶盤有個黃色的發動機報警標誌。」

▼武漢女存2年的錢買賓士，開2個小時後黃色警告標誌亮起來。（圖／翻攝《長江日報》）



陳女立刻翻開用戶手冊，發現該警告標示意思為「發動機故障」，因此打電話聯繫汽車銷售員，對方則回應「你是新加的油吧？肯定是油品太差，沒啥大事啊，熄火，過一會兒就消了。」

前往休息站時，車身還出不斷出現抖動的情況，讓陳女感到相當害怕。開到休息站後，2人立刻把車子熄火，過了20分鐘才發動引擎，沒想到標誌又馬上出現，讓2人感到不知所措，「客服說可能是我油箱蓋沒蓋好，油壓異常導致。按她要求將油箱蓋打開，重新蓋上之後，這個警報燈還在。客服又說可以用電腦將報警標誌消除。」

▼陳女與該間車廠正在商量。（圖／翻攝《長江日報》）



陳女隔天將車輛開回4S店檢查，被對方告知發生「碳罐電磁閥漏氣」的狀況，要拆掉油箱才能維修，讓她大為不滿，「剛剛20多萬（人民幣，以下同，約新台幣100萬元）買的車，屁股還沒坐熱就要拆油箱？我捨不得！」

陳女向該間4S店提出更換車輛的請求，但對方則說明，車輛在「三包」的期限中，如果出現轉向系統失效、制動系統失效、車身開裂或燃油洩漏的情況，才能夠換車，陳女這輛車的問題還沒達到標準，因此只能維修，雙方為此仍在協調當中。

▼該輛賓士目前正在檢修。（圖／翻攝《長江日報》）



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