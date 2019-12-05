台中敞篷賓士閃違規車輛「撞分隔島翻覆」　駕駛酒味濃厚慘了

▲留姓男子酒駕上路，閃避違規迴轉車輛不及，自撞分隔島翻車。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區5日清晨6時許發生一起交通事故，留姓男子開著藍色敞篷賓士行經五權路、柳川西路口時，為閃避張姓自小客駕駛違規迴轉，自撞分隔島後翻覆四輪朝天，右前車頭受損，現場留有大量油漬，雖留男翻車後自行爬出車外僅受輕傷，但警方獲報後趕赴現場後，發現留男酒味濃厚，經酒測確定酒精濃度超標，依公共危險罪將他送辦。

警方表示，5日清晨6時38許獲報，一輛藍色敞篷賓士行經北區五權路與柳川西路口時，與另一台自小客發生交通事故，立即派線上警力前往處理。經查，賓士駕駛留姓男子（26歲）直行時為閃避張姓男子（47歲）自小客駕駛違規迴轉，撞上中央分隔島後翻覆於內車道。

▲車禍事故導致現場留有大量油漬。

留男翻車後自行爬出車體，僅受擦傷無大礙，未就醫。但警方聞到留男身上有濃厚酒味，經測酒測值超標，當場將他上銬押回派出所，訊後依公共危險罪送辦；而張男在禁止左轉路段迴轉，導致留男閃避不及發生車禍，將以道路交通處罰條例第49條3款開罰600元至1800元。

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