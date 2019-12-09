多寶媽5年生5個！ 獨生女彌補無兄弟姊妹之憾　曾祖父喜迎孫：幫負擔開銷

▲義大產後護理之家慶賀首位多寶媽「五年生五個」。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市36歲的賈太太為獨生女，與先生婚後共識要「多子多孫」，兩人從2015年生下第一胎開始，陸續誕下1兒4女，且今年懷上的第4胎還是女雙胞胎！其中有4個寶寶都是在義大醫院生產並入住義大產後護理之家，義大醫療創辦人林義守特別準備2份禮物「多階段兒童成長學習椅」，讓多寶媽照顧小孩變得優雅。

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▲雙胞胎姊妹雖早產，但即將平安出院。（圖／記者許宥孺翻攝）

賈太太表示，從小願望就是希望有兄弟姊妹，婚後，先生家也是小家庭，所以兩人有共識要「多子多孫」以彌補兩人想要很多兄弟姊妹的遺憾。賈太太在2015年產下第一胎男嬰，並陸續誕下2、3、4、5寶，雙胞胎姊妹雖然早產，但在醫護人員照顧下，也即將順利回家。

▲義大產後護理之家慶賀首位多寶媽「五年生五個」。（圖／記者許宥孺翻攝）

賈爸爸分享生兒秘訣，「要保持年輕的心才能精力充沛」，寶貝們的曾祖父開心說：「我會幫你們負擔一些開銷」，這一家人不管老少是喜歡小孩且男女平等。

林義守為感念賈媽媽及家人支持，且也鼓勵新一代重視生育問題，特別準備了兩份禮物「多階段兒童成長學習椅」讓多寶媽照顧小孩也變得優雅。

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